Xbox partage ses trésors : Sea of Thieves et trois autres jeux arrivent sur Switch et PlayStation

Lorsque le podcast officiel de la Xbox a été diffusé au début du mois, le PDG Phil Spencer a parlé de l’avenir de la Xbox et de quatre des exclusivités préférées des fans. Cependant, aucun nom n’a été mentionné, ce qui a laissé les joueurs dans l’incertitude. Cependant, Xbox a finalement confirmé que les quatre jeux qui étaient auparavant exclusifs à Microsoft arriveront sur Nintendo Switch et Sony PlayStation.

Xbox a annoncé les titres des quatre jeux qu’elle portera sur d’autres consoles : Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded et Sea of Thieves. Pentiment et Grounded arriveront sur Nintendo Switch ainsi que sur PlayStation 5 et PlayStation 4, respectivement le 22 février et le 16 avril.

Parmi ces quatre jeux, Hi-Fi Rush est toutefois l’un des plus populaires et des plus appréciés par la critique. Hi-Fi Rush arrivera sur PS5 le 19 mars.

Enfin, nous avons également appris à connaître Sea of Thieves. En tant que jeu exigeant, il était évident qu’il ne rejoindrait pas l’écosystème Nintendo. Sea of Thieves arrivera sur PlayStation 5 le 30 avril. À l’instar de Grounded, Sea of Thieves sera également multiplateforme. Vous pourrez donc profiter du jeu sur Xbox, PlayStation et PC.

Comme indiqué précédemment, la semaine dernière, la société a annoncé qu’elle proposait ces quatre titres sur des consoles autres que la Xbox afin de maximiser leur audience et leurs ventes, bien que Phil Spencer ait refusé à l’époque de nommer les jeux en question. Il a toutefois donné quelques indices sur le contexte : deux des jeux étaient « des jeux plus petits qui n’ont jamais été conçus comme des exclusivités » et les deux autres étaient des « jeux communautaires ».

Une aubaine pour les joueurs

Spencer a précisé que les quatre jeux avaient atteint leur « plein potentiel » sur Xbox et qu’ils pouvaient donc être proposés à de nouveaux publics sur d’autres plateformes. Grounded et Sea of Thieves prennent tous deux en charge le crossplay pour les joueurs sur toutes leurs plateformes. Matt Booty a déclaré dans un communiqué que Xbox était « impatient de permettre à davantage de joueurs de découvrir ces mondes et ces histoires sur d’autres plateformes ».

Ces quatre jeux sont actuellement les seules sorties multiplateformes prévues pour la Xbox, a confirmé Spencer la semaine dernière. Pour l’instant, la société n’a pas l’intention de commercialiser les jeux exclusifs Senua’s Saga : Hellblade II ou Indiana Jones and the Great Circle sur d’autres plates formes.