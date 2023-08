Des rumeurs suggèrent que l’iPhone 15 Pro pourrait être doté d’un énorme espace de stockage de 2 To

Selon une rumeur de Yeux1122 et relayé par 9to5Mac, Apple pourrait envisager d’augmenter la capacité de stockage de l’iPhone 15 Pro à un énorme 2 To. Yeux1122 affirme que la source de cette rumeur est un fournisseur, mais il est important d’aborder cette information avec un certain scepticisme.

Après que ces rumeurs se soient répandues sur Internet, un utilisateur de Weibo a également rejoint la conversation, suggérant que l’iPhone 15 Pro pourrait potentiellement proposer une option de stockage de 2 To et doubler ses capacités de stockage, en commençant par augmenter la capacité initiale de 128 Go à 256 Go.

Actuellement, la série iPhone 14 commence avec une capacité de stockage de base de 128 Go, avec des options d’extension de la capacité de stockage. Le point de départ de 128 Go a souvent été considéré comme une quantité de stockage relativement modeste, en particulier pour les variantes Pro. Les modèles Pro de l’iPhone 14 comprennent un quatrième niveau qui offre 1 To, tandis que les modèles de base et Plus atteignent un maximum de 512 Go.

De précédentes spéculations ont indiqué que la série iPhone 15 pourrait être proposée à des prix plus élevés, ce qui a incité de nombreuses personnes à s’interroger sur les fonctionnalités supplémentaires qui pourraient justifier cette augmentation.

Un plus grand nombre d’options de stockage pourrait bien être l’une de ces caractéristiques.

Une nécessité

L’option de stockage actuelle de 1 To est probablement plus que suffisante pour la plupart des utilisateurs, mais il y aura sans aucun doute des personnes qui bénéficieront d’une capacité de stockage encore plus importante. Étant donné que la caméra de l’iPhone 15 devrait être encore meilleure que celle des modèles précédents, l’introduction d’une option de 2 To serait particulièrement intéressante, notamment pour les vidéastes et les créateurs de contenu.

Bien qu’il ne soit pas totalement invraisemblable que ces affirmations finissent par s’avérer exactes, elles semblent s’apparenter davantage à des vœux pieux qu’à une fuite fondée ou à une rumeur crédible.