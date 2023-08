Apple pourrait tester un Mac Mini M3

Apple teste un nouveau Mac avec une puce M3, selon les rumeurs, l’édition standard du processeur faisant surface dans ce que l’on suppose être une future mise à niveau du Mac mini.

Apple est au cœur de la génération M2 et a lancé les quatre niveaux de la puce. Le passage à la génération M3 étant prévu pour l’automne, Apple est occupé à tester ses prochains changements de produits qui utiliseront la prochaine génération de puces.

Selon la lettre d’information « Power On » de Mark Gurman, Apple a apparemment été vu en train de tester le modèle de base de la puce M3.

Gurman écrit que la puce a la même configuration que son homologue M2, à savoir quatre cœurs d’efficacité et quatre cœurs de performance pour le CPU, ainsi qu’un GPU à dix cœurs. La version testée offre apparemment des configurations allant jusqu’à 24 Go de mémoire.

On estime que les spécifications de la puce, ainsi que le calendrier, pourraient se trouver dans un Mac mini de la prochaine génération. Gurman indique que la société teste un Mac équipé d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, avec 24 Go de RAM et fonctionnant sous macOS Sonoma 14.1. Ces caractéristiques sont analogues à celles du modèle de base Mac Mini M2, à l’exception de la mémoire installée — jusqu’à présent, les Mac d’entrée de gamme dotés d’une puce Apple Silicon commençaient à 8 Go de RAM.

Pas de lancement en octobre ?

Gurman a déjà écrit le 23 juillet qu’un Mac mini équipé d’une puce M3 et des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces mis à jour ne seraient probablement pas livrés à l’automne, et qu’un lancement en 2024 était plus plausible. Si la configuration du M3 sera assez analogue à celle du M2, le M3 Pro surpassera apparemment son prédécesseur grâce à un processeur à 12 cœurs et à 18 cœurs graphiques. Un M3 Max haut de gamme devrait offrir un processeur à 14 cœurs et plus de 40 cœurs graphiques.

Outre le Mac mini, Gurman pense que les tests d’Apple portent sur les modèles M3 du MacBook Pro de 13 pouces, le MacBook Air de 15 pouces, un MacBook Air de 13 pouces, un iMac, les MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces pour les M3 Pro et M3 Max.

Gurman souligne que lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’Apple, la société a déclaré qu’elle s’attendait à une baisse à deux chiffres du chiffre d’affaires des Mac au quatrième trimestre de cette année, et Gurman réitère qu’il ne s’attend pas à ce que des Mac équipés de M3 arrivent avant le premier trimestre fiscal de 2024, qui commence en octobre.