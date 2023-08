Le ChatGPT d’Apple serait « très en retard par rapport à ses concurrents »

En fin de compte, nous devrons attendre et voir. Si Kuo a raison et que Apple GPT (et d’autres produits basés sur l’IA) ne sont pas attendus avant 2024, nous pourrions avoir une longue attente.

En adoptant une approche plus mesurée, Apple risque de rater le coche de l’IA. La société a attendu des années avant de présenter le Vision Pro, et l’appareil est arrivé à un moment où l’intérêt pour les casques de réalité virtuelle a commencé à diminuer en faveur d’outils d’IA comme ChatGPT, qui sont considérés par beaucoup comme la prochaine grande nouveauté. Certains observateurs pourraient craindre que l’Apple GPT ne soit confronté à des difficultés similaires en raison de son retard sur le marché.

Si l’évaluation de Kuo concernant Apple GPT est qu’il est loin d’être achevé, ce n’est pas très surprenant. Apple ne se précipite presque jamais sur le marché avec une nouvelle technologie non testée, préférant rester en retrait et permettre à d’autres entreprises de faire de faux pas avant que la firme de Cupertino n’intervienne avec (ce qu’elle croit être) un produit supérieur.

Apple GPT n’est pas le seul sujet lié à l’IA qui ne sera pas abordé lors de la conférence de presse sur les résultats, estime Kuo. « À l’heure actuelle, rien n’indique qu’Apple intégrera l’informatique de pointe et les produits matériels en 2024, de sorte qu’il est difficile de tirer profit des prix des actions d’Apple et de sa chaîne d’approvisionnement », a supposé l’analyste. En l’absence de tout produit « AI edge computing » à l’horizon — un terme qui inclut vraisemblablement l’outil d’IA générative d’Apple — Apple n’aura pas grand-chose à dire dans ce domaine.

On a beaucoup parlé récemment du fait qu’Apple travaillait sur son propre concurrent de ChatGPT, appelé Apple GPT . Or, nous venons d’apprendre une mauvaise nouvelle : le chatbot d’intelligence artificielle (IA) d’Apple n’est apparemment pas prêt d’être lancé avant des années .