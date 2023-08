Google vous avertit désormais lorsque vos coordonnées apparaissent dans un résultat de recherche

Google a apporté des mises à jour importantes à sa plateforme de recherche, afin de permettre aux utilisateurs de prendre le contrôle de leurs informations personnelles, de leur vie privée et de leur sécurité en ligne.

Lors de l’annonce de ces mises à jour, Danielle Romain, vice-présidente de la division Trust de Google, a déclaré :

Nous introduisons de nouveaux outils et de nouvelles mesures de protection pour vous aider à garder le contrôle de vos informations personnelles, de votre vie privée et de votre sécurité en ligne. Nous comprenons qu’il est important d’être maître de son expérience en ligne. Ces nouveaux outils et mises à jour ne sont que quelques-uns des nombreux moyens que nous mettons en œuvre pour faire de Google le moyen le plus sûr d’effectuer des recherches.

Les fonctionnalités suivantes ont été mises en œuvre pour améliorer l’expérience et la sécurité des utilisateurs.

Faciliter la recherche et la suppression des résultats personnels

Google a dévoilé des mises à jour importantes de son outil « Résultats vous concernant », conçu pour aider les utilisateurs à gérer leurs informations personnelles et leur sécurité en ligne.

Cet outil permet aux utilisateurs de demander la suppression de résultats de recherche contenant des informations personnelles telles que des numéros de téléphone, des adresses personnelles ou des e-mails, directement à partir de l’application Google ou de l’interface de recherche.

L’outil amélioré avertit désormais les utilisateurs lorsque leurs coordonnées personnelles apparaissent dans les résultats de recherche, ce qui leur permet d’en demander rapidement la suppression.

Google prévoit d’introduire un nouveau tableau de bord qui informera les utilisateurs si des résultats de recherche affichent leurs coordonnées. Ce tableau de bord permettra de supprimer rapidement ces résultats directement à partir de l’outil. L’outil « Résultats vous concernant » est disponible dans l’application Google et sur le site Web goo.gle/resultsaboutyou aux États-Unis en anglais, et il est prévu de l’étendre bientôt à d’autres langues et à d’autres lieux.

Amélioration de la protection de la famille

Pour renforcer la sécurité des familles, Google a introduit un nouveau paramètre par défaut qui rend floues les images explicites, telles que les contenus pour adultes ou violents, dans les résultats de recherche.

La fonction de floutage SafeSearch est déployée dans le monde entier et les utilisateurs peuvent la modifier ou la désactiver, à moins qu’elle ne soit verrouillée par un tuteur ou un administrateur de réseau scolaire.

En outre, Google a rendu le contrôle parental plus accessible en affichant des informations pertinentes lorsque les utilisateurs recherchent des termes tels que « contrôle parental Google » ou « lien familial Google ».

Mise à jour des règles relatives aux images personnelles explicites

Google permet désormais aux utilisateurs de demander la suppression de leurs images personnelles explicites des résultats de recherche. Même si le contenu a été précédemment téléchargé avec le consentement de l’utilisateur et qu’il est maintenant publié sans son accord, les utilisateurs peuvent demander sa suppression. Google a simplifié la procédure d’envoi des demandes de suppression, qui couvre différents types de contenu.

Il est important de noter que la suppression des images explicites dans les résultats de recherche ne signifie pas que ces images sont également supprimées des plateformes qui les hébergent. Néanmoins, ces fonctionnalités constituent un ajout bienvenu à la recherche Google en matière de protection de la vie privée.