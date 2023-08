YouTube teste désormais des résumés vidéo générés par l’IA

Les outils d’IA générative tels que ChatGPT et Bing Chat sont souvent erronés ou imprécis, mais il est un domaine dans lequel ils sont généralement utiles : condenser un texte en de courts résumés. Google expérimente actuellement cette capacité sur YouTube, où il utilisera l’IA pour générer automatiquement des résumés de vidéos.

Google a annoncé dans un article d’assistance : « Nous commençons à tester les résumés générés automatiquement par l’IA sur YouTube, afin qu’il soit plus facile pour vous de lire un résumé rapide d’une vidéo et de décider si elle vous convient ». Dans un premier temps, vous verrez peut-être ces résumés sur les pages de visionnage et de recherche. « Nous espérons que ces résumés vous seront utiles et vous donneront un rapide aperçu du contenu d’une vidéo, mais ils ne remplacent pas les descriptions des vidéos (qui sont rédigées par les créateurs !) ».

Personne n’a encore repéré les résumés d’IA, nous ne savons donc pas s’ils fonctionnent bien, mais il n’est pas difficile de voir qu’ils pourraient être une utilisation décente de l’IA générative. YouTube crée déjà automatiquement des transcriptions de la plupart des vidéos, pour les sous-titres et d’autres fonctions. La fonction d’IA consiste probablement à prendre cette transcription et à la condenser, éventuellement avec des données supplémentaires provenant de la description et d’autres éléments.

Google s’est empressé de préciser que les résumés ne remplacent pas les descriptions des vidéos. La page d’assistance explique : « Cette expérience ne fonctionne qu’avec un nombre limité de vidéos ([anglais] uniquement) et de spectateurs, donc si vous voyez cette fonctionnalité, faites-nous savoir ce que vous en pensez en nous envoyant vos commentaires ! ».

D’autres projets liés à l’IA

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans le cadre de l’accent mis par Google sur l’IA générative, qui comprend également le chatbot Bard, les réponses de l’IA dans les résultats de recherche sur le Web, l’application de prise de notes NotebookLM, ainsi que d’autres projets.

Malheureusement, au moins une partie de cette impulsion a été purement réactionnaire. Au cours des dernières années, Google a fait preuve de lenteur et de prudence en ce qui concerne les fonctionnalités d’IA afin d’éviter les abus et de nuire à sa propre réputation, mais après qu’OpenAI et Microsoft ont commencé à lancer des chatbots plus impressionnants (mais souvent erronés), l’entreprise s’est empressée de lancer des produits. Le chatbot Bard de Google n’était pas très performant lors de son lancement et, même s’il s’est quelque peu amélioré depuis, il semble que Google et Microsoft mettent de côté les potentiels problèmes.