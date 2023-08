Après le lancement des Galaxy Z Fold 5 et Flip 5, les rumeurs concernant la série Galaxy S24 de Samsung se sont accélérées. En début de semaine, il a été rapporté que le Galaxy S24+ pourrait être doté d’un écran légèrement plus grand que le Galaxy S23+ et que le Galaxy S24 Ultra pourrait offrir de nombreuses nouveautés.

Aujourd’hui, Ice Universe, un initié de Samsung, a posté une photo du tableau périodique accompagnée d’une légende indiquant « 22 ». Il n’a pas fallu longtemps à un internaute pour deviner que l’auteur de la fuite essayait de dire que le Galaxy S24 Ultra aurait un châssis en titane.

Si le Galaxy S24 Ultra pourrait passer au titane, copier cette caractéristique de l’iPhone 15 Pro pourrait se retourner contre lui. Le Galaxy S23 Ultra a un châssis en aluminium Armor et sa durabilité est l’une des raisons pour lesquelles il est l’un des meilleurs smartphones de 2023.

Le titane est plus fort et plus dur que l’aluminium, il peut donc résister à plus de pression. Il est également résistant à la corrosion et a un aspect plus premium. Néanmoins, le titane est plus coûteux que l’aluminium et si Samsung décide effectivement de l’utiliser, cela pourrait rendre le Galaxy S24 Ultra plus cher que le Galaxy S23 Ultra, qui est déjà assez cher à 1 419 euros.

Apple devrait également utiliser du titane pour les prochains iPhone 15 Pro et Pro Max et de nombreux rapports ont indiqué que cela pourrait être l’un des facteurs contribuant à l’augmentation du prix de 200 dollars outre-Atlantique. L’iPhone 14 Pro Max est doté d’un cadre en acier inoxydable et, avec ses 240 grammes, c’est l’un des smartphones les plus lourds du marché. Une construction en titane pourrait alléger l’iPhone 15 Pro Max, car le titane est plus léger que l’acier inoxydable.

Plus lourd que le Galaxy S23 Ultra ?

Il n’en va pas de même pour le Galaxy S24 Ultra. Le titane est plus dense que l’aluminium et le Galaxy S23 Ultra pèse déjà 234 grammes. L’utilisation du titane pourrait rendre le successeur plus lourd et pas sûr que ce soit une bonne idée pour Samsung de procéder à ce changement.

Étant donné que le Galaxy Z Fold 5 a été annoncé un peu plus tôt que d’habitude, Samsung pourrait annoncer le Galaxy S24 en janvier au lieu de février, mais ce n’est qu’une spéculation.