La prochaine console de Nintendo pourrait voir le jour dès 2024

La Switch est toujours aussi populaire auprès des consommateurs et Nintendo n’a pas encore annoncé de console de nouvelle génération pour lui succéder. Mais, cela pourrait bientôt changer, car de multiples sources industrielles ont déclaré à VGC que Nintendo sortira une nouvelle console au cours du second semestre 2024.

Le même rapport affirme que les studios de jeux partenaires ont déjà reçu la nouvelle console sous la forme de kits de développement. Comme prévu, Nintendo n’a pas commenté cette fuite.

En supposant que les affirmations des sources soient exactes, la console Nintendo de nouvelle génération partagera certaines caractéristiques avec la Switch, notamment un format portable, la prise en charge des cartouches de jeu et un écran LCD plutôt qu’un écran OLED. Si les écrans OLED offrent une meilleure qualité d’image, ils sont plus chers à fabriquer et augmenteraient donc le coût de la console. Il est toutefois possible que Nintendo sorte une version OLED de cette console à un moment donné après le lancement initial, de la même manière qu’elle a sorti une version OLED de la Switch.

La Switch est toujours très populaire parmi les joueurs, et les derniers rapports financiers de Nintendo révèlent qu’elle s’est vendue à plus de 125 millions d’unités. Cela dit, la console est sortie au début de 2017, ce qui fait qu’elle a plus de 6 ans à ce stade, ce qui signifie qu’il est grand temps pour Nintendo de présenter quelque chose de nouveau.

Que peut-on attendre de la console de nouvelle génération ? Difficile à dire, mais si des kits de développement sont en circulation, il est probable que d’autres fuites feront surface dans les mois à venir. On ne sait pas encore si la console de nouvelle génération sera rétrocompatible avec les jeux Switch existants. Nous avons précédemment entendu des rumeurs sur une variante Switch Pro, qui aurait été abandonnée en raison de problèmes de fournisseurs causés par la pandémie.

D’après la fuite de VGC, il semble que la prochaine console ne contiendra pas le type de fonctionnalités haut de gamme que les consommateurs espéraient obtenir avec une Switch Pro, mais en raison de la nature notoirement secrète de Nintendo, il est difficile de l’affirmer à ce stade.