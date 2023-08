Après une controverse résidentielle et sur les réseaux sociaux, le grand signe X lumineux nouvellement installé au sommet du siège social de Twitter a été enlevé. ABC7 a confirmé que des entrepreneurs ont été aperçus en train d’enlever le panneau ainsi qu’une version verticale, non clignotante, précédemment installée sur le côté du bâtiment.

X Corp, ni le fondateur et propriétaire de X, Elon Musk, n’ont commenté ces enlèvements, mais il a été révélé que les panneaux avaient été érigés sans les permis appropriés, selon une plainte du département de l’inspection des bâtiments de San Francisco. De plus, l’inspecteur des bâtiments de la ville, Mauricio Hernandez, écrit dans la plainte qu’on lui a refusé l’accès au bâtiment pour une enquête plus approfondie.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

“J’ai parlé avec des représentants de [Twitter] et des représentants de l’ingénieur en charge de la maintenance du bâtiment“, a écrit Hernandez. “Le représentant de [Twitter] a refusé de donner accès au bâtiment, mais a expliqué qu’il s’agissait d’une enseigne lumineuse temporaire pour un événement“.

Cependant, cela ne semblait pas être le cas lorsqu’elle a été érigée pour la première fois. Le panneau a suscité une vive controverse lorsqu’une vidéo du nouveau panneau clignotant a été publiée sur les réseaux sociaux. Il a suscité encore plus d’émoi lorsqu’un locataire du complexe d’appartements voisin a posté une vidéo montrant comment il brille et stroboscopie directement dans les appartements résidentiels.

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy — kyle (still hates elon) (@itsmefrenchy123) July 29, 2023

On ne sait pas encore ce qui remplacera l’énorme X stroboscopique, mais on peut dire la même chose du logo X en général. Suite au changement soudain de marque de Twitter en X, le logo a été programmé pour subir des changements avant que X Corp. ne décide d’un nouveau logo. Non seulement le logo subira des modifications respectueuses des droits d’auteur, mais il est possible qu’il soit remplacé par quelque chose d’entièrement différent en raison d’un brevet Meta de 2017. Inutile de dire que le rebranding de X a connu de nombreux revers et qu’un calendrier prospectif sur la façon dont le X supprimé sera remplacé reste aussi erratique et probablement coûteux que le rebranding l’a été.