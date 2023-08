Une nouvelle fuite du OnePlus 12 indique la présence d’un objectif Periscope

Le OnePlus 12 fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà, même si son lancement n’aura lieu que dans plusieurs mois. Pour entretenir l’excitation, nous avons maintenant des détails sur ses caméras, qui laissent présager une mise à niveau majeure, réitérant ce que nous avons déjà entendu !

Digital Chat Station a révélé que le OnePlus 12 disposera d’une triple caméra à l’arrière. Il s’agirait d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec support OIS et un capteur Sony IMX9xx de 1/1,4 pouce.

Il sera associé à un objectif ultra-large de 50 mégapixels et à un objectif périscopique de 64 mégapixels (un peu comme le prochain iPhone 15 Pro Max), qui sera le principal point fort et la mise à niveau annoncée par les rumeurs. L’objectif prendra en charge un capteur OmniVision OV64B et un zoom optique 3x. Pour rappel, le OnePlus 11 prend en charge un zoom optique 2x, il pourrait donc s’agir d’une belle mise à niveau des capacités de zoom du OnePlus 12. Même si un zoom jusqu’à 10x serait préférable.

Il reste à voir comment OnePlus améliore cet aspect. En outre, l’appareil portera la marque Hasselblad avec des améliorations au niveau du post-traitement et d’autres éléments. Il n’y a aucune information sur la caméra frontale du OnePlus 12, mais elle pourrait être de 32 mégapixels.

En ce qui concerne les autres spécifications, on peut s’attendre au chipset Snapdragon 8 Gen 3, ainsi qu’à jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il pourrait y avoir un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une technologie LTPO améliorée, une batterie d’une capacité de 5 400 mAh avec une charge rapide de 100 W, et OxygenOS 14 basé sur Android 14. Côté design, les choses s’apparenteront au OnePlus 11, donc, ne vous attendez pas à beaucoup de changements.

Le prix reste encore inconnu, mais il pourrait être analogue à la tranche de prix dans laquelle se situe son prédécesseur. Le OnePlus 12 est attendu en décembre et nous avons donc beaucoup de temps avant son annonce officielle.