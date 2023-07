X (Twitter) va imposer le mode sombre car il est « meilleur à tous points de vue »

Si vous avez tendance à utiliser Twitter X en mode clair, préparez-vous à ce que les choses changent. Dans le cadre du changement de marque controversé de Twitter en X, le réseau social passera en mode sombre. En effet, son propriétaire, Elon Musk, a récemment tweeté qu’il souhaitait passer en permanence en mode sombre, supprimant ainsi le mode clair par défaut. Aucune explication détaillée n’a été donnée sur les raisons de ce choix, Elon Musk se contentant de déclarer que le mode sombre « est meilleur à tous points de vue ».

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way.

—Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023