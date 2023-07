iPhone 15 Pro : une construction en titane, une nouvelle technologie d’affichage et bien d’autres choses encore

Le lancement de la série iPhone 15 approche et chaque jour qui passe apporte son lot d’informations. Le dernier rapport en date, rédigé par Mark Gurman de Bloomberg, évoque les éventuelles mises à jour des modèles iPhone 15 Pro (et même des modèles non Pro). La plupart des détails ont été réitérés, nous envoyant ainsi une confirmation de la même chose.

La dernière lettre d’information Power On de Mark Gurman révèle que l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max seront accompagnés de plusieurs améliorations notables dans la plupart des domaines. En ce qui concerne le design, les iPhone auront une structure en titane au lieu de l’acier inoxydable, un élément qu’Apple a expérimenté lors du lancement de l’Apple Watch Ultra.

Il s’agissait d’une rumeur antérieure et il semble que cela ne manquera pas de se produire. Nous devrions également voir des coins arrondis au lieu de coins plats. Un verre noir dépoli viendra très probablement compléter cette configuration, rendant les choses plus premium. Il est également suggéré que les modèles iPhone 15 Pro seront faciles à réparer, grâce à des matériaux internes revus et corrigés.

L’utilisation de la nouvelle technologie LIPO (low-injection pressure over-molding) est un autre changement de design auquel nous pourrions assister, car elle permettra d’amincir les bords de l’écran et donc d’augmenter sa surface. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro Max aurait les bords les plus fins jamais obtenus et il semble que le 15 Pro bénéficiera également des avantages de cette technologie. De plus, nous pouvons nous attendre à des boutons tactiles et à un nouveau bouton Action, qui devrait avoir plusieurs fonctions (activer l’appareil photo, le mode DND, la traduction, etc.)

Les modèles Pro de cette année viendront également avec une puce de 3 nm, très probablement l’A17 Bionic, des mises à niveau majeures de la caméra avec une forte attente d’un objectif périscopique pour le 15 Pro Max, et bien sûr, le port USB Type-C pour des vitesses de charge et de transfert de données plus rapides.

Une hausse de prix

Si vous vous demandez si l’iPhone 15 standard et le 15 Plus seront laissés pour compte, ce ne sera pas le cas. Ces deux modèles devraient également bénéficier du port USB-C et de la Dynamic Island, qui a été une caractéristique Pro. De plus, une caméra principale de 48 mégapixels dotée d’un objectif hybride est également prévue. Cela dit, les modèles non Pro seront équipés du chipset A16 Bionic de l’année dernière, mais on peut s’attendre à de puissantes performances.

En ce qui concerne le prix, Gurman parle d’une hausse de prix pour l’ensemble de la série iPhone 15 et uniquement pour les modèles Pro aux États-Unis.