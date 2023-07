La fuite sur la caméra de l’iPhone 15 laisse présager des améliorations majeures

La série iPhone 15 a fait l’objet de nombreuses publications et aujourd’hui, nous disposons d’informations sur ses caméras. Il est suggéré que nous verrons quelques mises à jour, qui contribueront à améliorer la qualité générale de l’image.

Un utilisateur de Twitter répondant au nom de « RGcloudS » a révélé que l’iPhone 15 (et très probablement l’iPhone 15 Plus) sera équipé d’un objectif hybride, une première pour un smartphone mondial. Xiaomi intègre cette configuration à ses smartphones, principalement vendus en Chine. Il s’agit d’une amélioration majeure de la caméra d’un iPhone ou de tout autre smartphone.

1/5

The upcoming iP15 series will be the first global phone with hybrid lens. beside chinese brands

1G6P • F1.7 aperture, means the same IMX sensor but captures 15-20% more light and better colors

leaving samsung as the most outdated camera lens

no branded, all plastics

— RGcloudS (@RGcloudS) July 18, 2023