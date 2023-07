L’iPhone 15 pourrait être retardé jusqu’en octobre, selon un analyste d’Apple

Nous sommes à moins de deux mois de notre première présentation officielle de la série iPhone 15 d’Apple, qui comprendra l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Comme la plupart des fans d’Apple vous le diront volontiers, Apple préfère traditionnellement le deuxième mardi de septembre pour dévoiler ses nouveaux iPhone, qui sont ensuite lancés 10 jours plus tard, un vendredi. À quelques exceptions près, comme l’annonce de l’iPhone 12 en octobre 2020 et l’annonce de l’iPhone 14 l’année dernière, qui ont eu lieu le premier mardi de septembre, Apple aime certainement s’en tenir à son modus operandi établi.

Bien que Mohan soit un analyste financier apprécié d’Apple et qu’il ait vu juste en ce qui concerne le retard de l’iPhone 12, il convient de noter qu’aucune autre fuite d’Apple ni aucun initié de l’industrie n’a prédit un éventuel retard de l’iPhone 15. En fait, comme le souligne Apple Insider, tout semble aller pour le mieux dans la chaîne d’approvisionnement à l’heure actuelle et la production de l’iPhone 15 a déjà commencé . En l’absence de raisons spécifiques pour un tel retard, les affirmations de Mohan sont quelque peu difficiles à croire.