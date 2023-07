Une fuite de la Pixel Watch 2 suggère qu’elle sera plus légère

Les principaux modèles de smartwatches devraient perdre du poids, car de récentes fuites montrent qu’Apple et Google vont rendre leurs wearables plus légers.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la Pixel Watch 2, contrairement à la série Pixel 8 avec laquelle la montre connectée devrait être lancée. Quelques bribes ont filtré, mais pas suffisamment pour nous donner une image complète pour l’instant. Dans une autre fuite de ce type, petite, mais pertinente, les gens de 9to5Google affirment que la Pixel Watch 2 présentera une construction en aluminium au lieu de l’acier inoxydable.

La publication cite des sources selon lesquelles la deuxième smartwatch de Google pèsera un peu moins que la Pixel Watch de 36 g en raison du nouveau métal. Bien que cela soit excellent pour le confort du poignet, cela pourrait signifier que la smartwatch n’apportera pas de gains significatifs en termes de batterie par rapport au modèle actuel.

L’aluminium n’est pas étranger à Fitbit, qui appartient à Google et dont les gammes Sense et Versa arborent ce matériau. Si l’entreprise opte pour une construction en aluminium, la Pixel Watch 2 pourrait avoir un poids plus proche de celui de la Fitbit Sense 2, qui, comme le souligne 9To5Google, pèse à peine 26 grammes.

Alors que la Pixel Watch originale est déjà petite par rapport à la plupart des smartwatches sur le marché, sa batterie dure à peine une journée. De précédentes rumeurs ont suggéré que la Pixel Watch 2 pourrait y remédier grâce à une puce Qualcomm plus efficace. Ainsi, cette dernière rumeur concernant le poids de la Pixel Watch 2 suggère que Google pourrait très bien s’en tenir à la même batterie de 294 mAh.

Plus sensible aux rayures

De plus, un châssis en aluminium pourrait rendre la Pixel Watch 2 plus sensible aux rayures, car le matériau est plus souple que l’acier inoxydable.

Outre une nouvelle coque, la Pixel Watch 2 pourrait inaugurer une application Fitbit remaniée avec une nouvelle page Découvrir et des éléments retravaillés. 9to5Google a appris qu’une nouvelle fonction d’entraînement de marque « Coach » arrive dans l’application et dans Fitbit Premium. La publication affirme que la fonctionnalité est analogue à ce que Fitbit Premium propose déjà aujourd’hui.