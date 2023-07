L’application Android de ChatGPT est maintenant disponible au téléchargement

Conformément à l’annonce faite la semaine dernière, OpenAI a rendu l’application ChatGPT pour Android disponible au téléchargement depuis le Google Play Store. L’application Android officielle pour ChatGPT arrive quelques mois après l’application iOS et apporte toutes les fonctionnalités, y compris le modèle GPT-4 pour les abonnés de ChatGPT Plus.

Dans un tweet officiel, OpenAI a confirmé que l’application ChatGPT pour Android est maintenant disponible au téléchargement. Cependant, le déploiement se fait par étapes, puisque seuls les États-Unis, l’Inde, le Bangladesh et le Brésil ont accès à l’application Android aujourd’hui. D’autres pays devraient recevoir l’application dans les semaines à venir, selon le tweet.

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI —OpenAI (@OpenAI) July 25, 2023

J’ai téléchargé l’application Android de ChatGPT pour l’essayer, et l’interface est assez analogue à celle de l’application iOS. De plus, l’application apporte l’historique des chats et le support de la synchronisation transparente, ce qui signifie que toutes vos conversations avec ChatGPT sont maintenant disponibles à la fois sur le bureau et sur le mobile.

Vous pouvez choisir entre le modèle gratuit GPT-3.5 et le modèle payant GPT-4, mais le support des plugins ChatGPT semble absent de l’application Android pour le moment. De plus, comme pour l’application iOS, vous bénéficiez ici d’un support voix-texte. Appuyez sur le microphone pour enregistrer votre voix et l’application ChatGPT la convertira automatiquement en texte.

Une aubaine pour les utilisateurs

Si vous utilisez régulièrement ChatGPT sur votre mobile, que ce soit sur Android ou iOS, vous n’avez plus besoin d’ouvrir une fenêtre de navigateur.

Il est indéniable que l’application Android est un complément indispensable à l’écosystème de ChatGPT, et qu’elle devrait permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs d’accéder au chatbot d’IA. Bien qu’il en soit encore à ses débuts, ChatGPT pour Android met l’incroyable potentiel de ChatGPT à la portée de milliers de personnes qui n’ont peut-être pas accès à un ordinateur de bureau ou à un ordinateur portable. En fait, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles OpenAI a lancé l’application Android dans les économies émergentes comme l’Inde, le Brésil et le Bangladesh, qui ont tous une population importante ayant facilement accès aux smartphones.