Google Docs peut désormais ajouter automatiquement des numéros de ligne

Google Docs vous permet désormais d’ajouter des numéros de ligne aux documents. Grâce à cette fonctionnalité, Google peut attribuer automatiquement des numéros à chaque ligne, que vous pouvez ensuite configurer pour qu’ils couvrent l’ensemble du document, une page ou une section donnée.

Les numéros de ligne sont souvent utilisés par les professionnels du droit pour faciliter le repérage de parties spécifiques d’un document. Pour activer les numéros de ligne dans Docs, assurez-vous que votre document est configuré en mode paginé en allant dans Fichier > Mise en page et en choisissant Pages. Vous pouvez ensuite accéder à Outils > Numéros de ligne > Afficher les numéros de ligne pour ajouter des lignes numérotées. Google précise que les numéros apparaîtront également sur les documents imprimés.

Cette mise à jour devrait éviter aux utilisateurs d’installer des extensions tierces ou de créer des tableaux uniquement pour insérer des numéros de ligne dans Docs. Microsoft Word prend également en charge les lignes numérotées depuis un certain temps, il était donc temps que Google s’y mette aussi.

Outre la numérotation des lignes, Google a récemment ajouté à Docs un certain nombre de fonctionnalités mineures mais utiles, notamment un moyen plus simple d’ajouter du texte alt et la possibilité d’afficher les caractères non imprimables.