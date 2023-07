YouTube vous permettra bientôt de créer de courtes vidéos à partir des commentaires d’autres personnes

Au cours des deux dernières années, Shorts, l’équivalent de TikTok et d’Instagram Reels sur YouTube, a gagné en popularité et en fonctionnalités. Avec des fonctionnalités telles que le filigrane pour les Shorts partagés, la possibilité d’utiliser le son d’autres vidéos Shorts, et bien plus encore, il est devenu un moyen de création de contenu populaire sur YouTube. Il semblerait qu’une nouvelle fonctionnalité fasse bientôt son apparition. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Selon la page d’assistance de l’équipe YouTube, parmi les nombreuses fonctionnalités expérimentales que la plateforme teste, la possibilité de créer des vidéos courtes à partir de commentaires sur d’autres vidéos courtes est l’une d’entre elles.

D’après ce que nous avons pu comprendre, cette fonctionnalité vous permettra de prendre un commentaire de n’importe quelle vidéo YouTube Shorts que vous regardez et de créer une toute nouvelle vidéo YouTube Shorts à partir de ce commentaire. YouTube appelle officiellement cette fonctionnalité « Shorts créés par les spectateurs avec des commentaires ».

Pour l’instant, seuls quelques utilisateurs d’Android et d’iOS ont accès à cette fonctionnalité. Toutefois, cette fonctionnalité risque de ne pas plaire aux créateurs. Tout d’abord, les créateurs ne seront pas en mesure de contrôler le commentaire que les utilisateurs choisiront pour créer une vidéo. En outre, le créateur et l’auteur du commentaire ne seront pas informés de la création d’une nouvelle vidéo. Le créateur et l’auteur du commentaire sont donc tous deux dans l’ignorance. Le seul moyen pour un créateur d’échapper à cette situation est de désactiver complètement les commentaires sur ses vidéos.

Quelques problématiques

Si vous décidez, en tant qu’utilisateur, de créer une courte vidéo à partir d’un commentaire sur Shorts, la vidéo créée apparaîtra sur la page d’accueil de votre chaîne ainsi que dans la section Shorts. Cependant, n’oubliez pas que la portée et l’affichage de votre vidéo seront limités puisqu’elle ne sera visible que par un petit nombre de testeurs sur Android et iOS.

Cela dit, on ne sait pas encore quand un déploiement public aura lieu. Il est également important de noter que toutes les fonctionnalités expérimentales ne voient pas le jour.