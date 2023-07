Le nouveau logo de Twitter expliqué : que signifie le X ?

Ceux qui ont suivi Musk de près savent qu’il a une histoire avec la lettre X. L’une des premières entreprises de Musk, une plateforme bancaire en ligne qu’il a cofondée en 1999 et qui est devenue PayPal, s’appelait initialement X. Depuis lors, Musk a pris l’habitude d’incorporer la lettre X dans ses projets. SpaceX et la Tesla Model X en sont quelques exemples. Même son plus jeune fils s’appelle X.

L’application X est un rêve de Musk depuis un certain temps déjà. L’entrepreneur a même acheté Twitter pour accélérer la création de l’application « tout » qu’il a appelée X . Musk envisage cette application comme un WeChat pour l’Occident , offrant des fonctions possibles telles que la possibilité d’acheter des choses, de payer un loyer et même de prendre des rendez-vous.

Non seulement le logo a été modifié, mais le nom de la plateforme a également été changé en X . Désormais, toute personne qui se rendra sur X.com sera redirigée vers Twitter.com, même si, selon Musk, le domaine principal du service sera à terme X.com. Cette décision a naturellement suscité des critiques, car beaucoup considèrent que l’emblématique oiseau bleu de Twitter est son atout le plus précieux.