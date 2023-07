Les écouteurs sans fil haut de gamme WF-1000XM5 de Sony sont enfin disponibles

by

Lorsqu’il s’agit d’écouteurs sans fil, Sony propose certaines des meilleures options du marché, en particulier la gamme WF-1000XM. Ces écouteurs sont dotés d’un système d’annulation du bruit fantastique, d’une qualité audio exceptionnelle et d’une bonne autonomie de batterie, le tout dans un seul et même ensemble. Les WF-1000XM5 sont désormais disponibles, et ils ont fière allure.

Le calendrier de sortie des écouteurs et des casques haut de gamme de Sony est désormais bien connu. La société sort des écouteurs sans fil les années impaires, tandis que les casques supra-auriculaires sans fil sortent les années paires. En 2021, Sony a sorti les écouteurs sans fil WF-1000XM4, tandis que 2022 a vu la sortie des écouteurs sans fil WH-1000XM5 — les successeurs des WH-1000XM4, sortis en 2020.

Réglés comme une horloge, les nouveaux écouteurs WF-1000XM5 sont la grande nouveauté audio de Sony pour 2023, et ils ne déçoivent pas du tout.

Sony s’est concentré sur l’amélioration de trois points clés avec ces écouteurs : la réduction du bruit, la qualité du son et la qualité des appels. La paire est équipée du nouveau processeur intégré V2 de Sony, ainsi que d’un sous-processeur dédié à la réduction du bruit, le QN2e. Cette configuration à double processeur est bénéfique à la fois pour la qualité du son et pour l’élimination des bruits. Les écouteurs sont équipés de membranes de 8,4 mm (que Sony appelle « Dynamic Driver X ») par rapport aux membranes de 6 mm du WF-1000XM4, et ils sont dotés d’un double microphone à rétroaction capable de contrôler les bruits dans les basses fréquences.

Les écouteurs sont dotés d’un DAC de meilleure qualité, prennent en charge l’audio spatial et sont compatibles avec le Bluetooth LE pour des latences plus faibles, ce qui les rend parfaits pour les jeux et, en fait, pour à peu près tout. Grâce à ces changements, Sony affirme avoir atteint une fois de plus la meilleure annulation de bruit de sa catégorie, mais c’est aux utilisateurs qu’il reviendra de se prononcer sur ce point.

Une grosse autonomie

L’autonomie de la batterie devrait également être un point fort des nouveaux écouteurs. Sony promet 8 heures d’écoute avec une seule charge, l’étui de charge pouvant fournir jusqu’à 24 heures au total. De plus, les écouteurs sont dotés d’une fonction de charge rapide qui vous permet de bénéficier de 60 minutes d’écoute en seulement 3 minutes de charge, ce qui signifie que si vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour passer la journée, vous pourrez l’obtenir assez rapidement.

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 seront disponibles en août au prix de 320 euros.

Quoi qu’il en soit, vous ne risquez pas d’attendre trop longtemps ce qui devrait s’avérer être l’une des meilleures alternatives aux AirPods Pro 2 d’Apple, aux Galaxy Buds 2 Pro de Samsung et aux écouteurs QuietComfort 2 de Bose. Le prix de ce dernier modèle est identique à celui du Sony WF-1000XM5 et il est également présenté comme le « meilleur au monde », ce qui rend votre décision d’achat un peu plus difficile que vous ne l’auriez imaginé.