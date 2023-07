Apple envisagerait d’augmenter le prix des modèles iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

À l’heure actuelle, l’un des changements les moins importants qui pourraient être apportés à l’iPhone est le passage à la recharge par USB-C au lieu des connecteurs Lightning exclusifs d’Apple, suite aux nouvelles exigences en matière de produits adoptées par l’Union européenne l’année dernière. Ces exigences, qui ont nécessité l’adoption d’une norme uniforme pour la recharge des smartphones, ont été adoptées dans le but de simplifier les choses pour les utilisateurs et de réduire les déchets électroniques.

On ne sait pas encore quelles seront les principales nouveautés de l’iPhone 15 Pro et Pro Max, mais les appareils pourraient avoir besoin de nouvelles avancées si Apple veut que les acheteurs acceptent un prix plus élevé.

Selon Sidney Ho, analyste à la Deutsche Bank, les achats de modèles de smartphones bas et moyen de gamme ont diminué ces dernières années, mais les achats de smartphones de qualité supérieure restent stables. Cela signifie que si Apple cherche à améliorer ses résultats, une attaque sur le marché des smartphones haut de gamme pourrait être une source de revenus viable. « Alors que la reprise de la demande mondiale de smartphones est inférieure aux attentes, il semble que le marché haut de gamme (et donc Apple) soit moins touché » a écrit Ho dans une note à l’intention des investisseurs obtenue par CNBC lundi.

Le rapport affirme que les revenus ont baissé récemment sur le marché global des smartphones, et qu’Apple cherche donc à augmenter le coût moyen de ses smartphones pour maintenir l’équilibre et, espérons-le, augmenter ses revenus dans le cas où le marché se redresserait.

Hausse des prix dans le domaine de la technologie : si cette tendance se poursuit, il sera un jour plus facile de dresser la liste de ce qui ne devient pas plus cher. Ces dernières années, Apple a maintenu une grille tarifaire cohérente pour les versions haut de gamme de sa gamme d’iPhone. Cette tarification relativement statique a permis aux modèles d’iPhone haut de gamme de rester compétitifs sans devenir prohibitifs pour les utilisateurs.