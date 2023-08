Voici une photo nocturne de la Super Heavy de SpaceX sur la rampe de lancement

Une fois le colosse entièrement testé, SpaceX souhaite l’utiliser pour des missions d’équipage et de fret vers la Lune, voire vers Mars . La société américaine de vols spatiaux a déjà conclu un contrat avec la NASA pour utiliser une version modifiée du vaisseau Starship afin d’envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire dans le cadre de la très attendue mission Artemis III, actuellement prévue pour 2025.

L’image montre la fusée la plus puissante du monde sous un ciel étoilé, sur le site Starbase de SpaceX à Boca Chica, au Texas. À la base du propulseur, on peut voir quelques-uns des 33 moteurs Raptor qui propulseront la fusée en orbite.

