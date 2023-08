Le OnePlus Open pourrait se vanter d’une puissante caméra

OnePlus est l’une des rares marques à ne pas avoir de représentant dans la catégorie des smartphones pliables, mais elle devrait changer cela une fois pour toutes.

Voici le OnePlus Open, qui promet d’être un véritable vaisseau amiral, du moins sur le papier. Avec une triple caméra, 16 Go de RAM et une batterie de 4 800 mAh, il s’agit d’un smartphone unique et bien construit. En parlant d’originalité, il y a une chose que le prochain flagship pliable pourrait emprunter à un autre appareil. Il s’agit du ratio d’aspect du smartphone, qui pourrait être le même que celui du OPPO Find N2.

So… OnePlus Open!

Is it any good? yes

Can it compete with others? yes

Does it look good? yes, if you like big cams

Periscope cam? Yesssssssssss (3x)

Form factor? Like OPPO Find N2

Launch? August 29.

Colors? Black&Green

Price? 🤫 (for now)

What else?

— Max Jambor (@MaxJmb) July 21, 2023