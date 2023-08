Google Assistant et l’IA pourraient aider les utilisateurs de Pixel à comprendre ce qu’ils lisent en ligne

Selon 9to5Google, un code trouvé dans la dernière version bêta de l’application Google (version 14.29) indique que Google Assistant sera bientôt en mesure d’utiliser l’IA générative pour aider à résumer des passages trouvés sur Internet.

En naviguant sur le Web, l’utilisateur pourra appuyer sur un bouton « Résumer » lorsque la présence de Google Assistant sera sollicitée par l’appel emblématique « Hey Google ». Il sera également possible de demander à Assistant de « Résumer ceci » pour obtenir un résumé rapide de ce que vous lisez à l’écran.

9to5Google précise que la suggestion « Résumer » apparaîtra lorsque vous naviguerez sur Internet avec Chrome ou lorsqu’une application ouvrira une page Web dans un onglet personnalisé (également géré par Chrome). Pour l’instant, la fonctionnalité ne fonctionne pas, car les demandes de résumé d’un passage d’un site Web adressées à Assistant renvoient un message d’erreur, comme le montre l’image intégrée ci-dessous.

Bien qu’il ne soit pas clair si et quand cette fonctionnalité sera disponible, il est fort possible que le résumé du contenu Internet par l’IA de Google Assistant soit limité aux smartphones et tablettes Pixel. Google Assistant est censé être plus optimisé et offrir des réponses plus rapides sur un smartphone Pixel.

Le problème lié au fait de s’appuyer sur l’IA pour résumer un document est le même que celui de l’intelligence artificielle, à savoir la possibilité que les résumés du service d’IA de Google contiennent des « hallucinations ». Ces plateformes d’IA sont « formées » à l’aide d’informations provenant d’êtres humains et peuvent contenir des biais ou des données carrément incorrectes. C’est un point qu’il faut garder à l’esprit chaque fois que l’on utilise l’IA pour interpréter des informations.

Dès à présent, l’application Google vous aidera également à répondre à vos requêtes en utilisant l’IA générative sur Android et iOS. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Générer » à droite de votre question dans l’application Google pour obtenir des informations plus détaillées sur votre recherche. Là encore, vous devrez faire attention aux hallucinations et aux biais, le cas échéant.