Samsung Display travaille sur l’écran d’un éventuel MacBook pliable de 20,5 pouces

Alors que de plus en plus de fabricants de téléphones ajoutent des smartphones pliables à leur gamme, Apple continue de briller par son absence. Cependant, le journal sud-coréen The Elec rapporte que le directeur général de Samsung Display, Baek Seung-in, a fait une présentation lors du Society for Information Display (SID). Au cours de cette présentation, Seung-in a expliqué comment la durabilité des écrans pliables s’est améliorée, même s’ils sont loin d’être aussi durables que les écrans non pliables.

Baek a également indiqué que Samsung Display travaillait à rendre les « rides des écrans pliables moins visibles », selon la traduction. Il s’agit bien évidemment du pli qui est encore une sorte de désagrément pour les smartphones pliables. Il explique que l’industrie s’efforce d’éradiquer le problème des plis depuis plusieurs années, mais qu’ils n’ont pas encore disparu.

Il a également déclaré que l’industrie s’intéressait à la fabrication d’appareils dotés d’un écran de 25 pouces lorsqu’ils sont dépliés et de 13 pouces lorsqu’ils sont pliés.

Le rapport indique qu’Apple travaille sur un appareil pliable avec Samsung Display et LG Display et qu’Apple attend de recevoir certains brevets liés à ce produit. Le rapport indique également qu’en plus d’attendre certains brevets, Apple prévoit de ne pas commercialiser d’appareil pliable tant que les plis observés sur les appareils actuels n’auront pas été éliminés au cours du processus de fabrication. Une fois qu’Apple aura lancé un appareil pliable, d’autres entreprises du secteur (fournisseurs et fabricants) devraient proposer des panneaux et des produits pliables.

Apple travaillerait sur un MacBook Pro pliable doté d’un énorme écran pliable de 20,5 pouces. Cet appareil pourrait arriver dès 2025, suivi d’un iPhone pliable. Si Apple cherche effectivement à construire un appareil doté d’un grand écran mobile pliable, le verre ultrafin (UTG) utilisé sur les appareils pliables actuels, plus petits, pourrait ne pas être une solution aussi fiable ou abordable. Le film polyimide (PI) utilisé sur le premier Galaxy Fold au lieu de l’UTG utilisé sur les modèles suivants pourrait être utilisé sur un tel appareil, bien que le film PI transparent pose des problèmes de visibilité.

Encore des brevets à obtenir

Apple a déposé et obtenu plusieurs brevets relatifs aux écrans pliables. L’un de ces brevets protégerait l’idée de créer un appareil Apple à double écran. L’écran inférieur deviendrait automatiquement un clavier QWERTY virtuel dans les situations où la saisie de texte est attendue.

Bien que le rapport ne le mentionne pas, il semble probable qu’un Mac ou un iPad pliable n’utilise pas le même facteur de forme qu’un Galaxy Z Fold et s’ouvre et se ferme autour d’un axe horizontal comme le fait aujourd’hui un MacBook. Un iPhone pliable pourrait soit utiliser le design à clapet du Galaxy Z Flip et se fermer autour de l’axe horizontal, soit utiliser le facteur de forme de type livre des modèles Galaxy Z Fold, qui se ferment autour de l’axe vertical.