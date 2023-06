Apple pourrait également travailler sur un ordinateur portable pliable

Les appareils pliables semblent être la prochaine grande attraction sur le marché du mobile, et Apple se penche manifestement aussi sur cette nouvelle catégorie.

Nous savions depuis un certain temps qu’un iPhone pliable était en route, mais de récents rapports indiquaient qu’un iPad pliable pourrait en fait voir le jour avant que cette mise à niveau majeure ne soit lancée sur le smartphone.

Mais selon Mark Gurman, observateur d’Apple, un iPad pliable n’est pas réellement prévu pour 2024. Dans un tweet posté il y a quelques jours, Gurman indique qu’il n’a pas entendu « quoi que ce soit à propos d’un iPad pliable en 2024 », contredisant ainsi l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo qui a déclaré qu’une telle tablette était prévue pour l’année prochaine.

En revanche, explique Gurman, l’année 2024 devrait être marquée par le lancement d’un nouvel iPad Pro OLED, ainsi que par une augmentation des spécifications de l’entrée de gamme et du Mini.

Ross Young, analyste spécialiste des écrans, affirme que ses sources n’ont rien dit non plus au sujet d’un iPad pliable prévu pour 2024. D’un autre côté, Young a trouvé quelque chose d’encore plus intéressant.

Have heard about a 20.5″ foldable notebook for 2025, but nothing about a foldable iPad for 2024. Maybe this is just good PR for the hinge company…

—Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2023