Chrome 115 est la dernière tentative de Google pour protéger les données des utilisateurs

En effet, Google introduit des fonctionnalités expérimentales , telles qu’un nouveau mode de lecture intégré permettant de reformater les articles en ligne pour en faciliter la lecture. Plus particulièrement, l’économiseur de mémoire permet de réduire la quantité de ressources utilisées par le navigateur. Et si vous êtes sur un ordinateur Windows 11, Chrome supporte désormais l’effet Mica qui rend les onglets translucides lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Toutefois, il s’est avéré assez difficile de se débarrasser des traceurs, car l’entreprise tente de concilier la protection des données des utilisateurs et la satisfaction des annonceurs. Sa première tentative a été FLoC (Federated Learning of Cohorts), une initiative qui a été « largement rejetée par les défenseurs de la vie privée » car elle ne résolvait pas vraiment le problème.