La fuite du Galaxy Z Fold 5 nous montre des étuis colorés et des stylets S Pen

La semaine prochaine, le 26 juillet, nous assisterons au très attendu 27e événement Samsung Unpacked, au cours duquel les prochains Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 seront dévoilés. Au cours des derniers mois, des rumeurs et des fuites ont circulé sur le Web, mais l’attente est presque terminée, et nous saurons bientôt lesquelles étaient exactes et lesquelles ne l’étaient pas.

L’une des fuites les plus récentes concernant le Galaxy Z Fold 5 révèle des étuis incroyablement élégants et éclatants. Non seulement ces étuis sont disponibles en trois coloris différentes, mais ils comportent également un emplacement dédié au stylet S Pen. Ishan Agarwal a partagé des documents marketing sur Threads, montrant ce qui pourrait être les images officielles de ces étuis Galaxy Z Fold 5 accrocheurs.

L’une des améliorations notables est l’emplacement du stylet S Pen, qui est nettement moins gênant et semble beaucoup mieux intégré que dans les précédentes générations, où les étuis de stylet S Pen plus volumineux posaient parfois des problèmes d’utilisation.

Sur Twitter, le célèbre Ice Universe a posté une photo révélant les prétendus étuis du Galaxy Zold 5. Ces étuis comprennent en effet un emplacement dédié au S Pen, et il semble que l’étui puisse être détaché lorsqu’il n’est pas utilisé.

Seriously, I won’t install a protective case for folding mobile phones over 230g, it’s too heavy. pic.twitter.com/eTVJ0odtpW — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 20, 2023

De précédentes rumeurs laissaient entendre que le Galaxy Z Fold 5 pourrait ne pas avoir d’emplacement pour stylet en raison de la décision de Samsung de privilégier un design plus fin. L’intégration de l’emplacement du stylet dans l’étui n’est peut-être pas une nouveauté, mais elle semble être la solution la plus raisonnable.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’événement Unpacked est tout proche, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps avant d’assister à la révélation des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 ainsi que de tous les accessoires qui les accompagnent. Les deux appareils sont d’ores et déjà en précommande, et les premiers à se lancer recevront un crédit de 50 dollars pour toute autre offre de précommande que Samsung annoncera le 26 juillet.