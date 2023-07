Google teste un modèle d’IA capable de générer du contenu d’actualité

Vous êtes probablement déjà fatigué d’entendre parler d’intelligence artificielle, mais deviner quoi : l’intelligence artificielle est là pour rester, et elle pourrait non seulement faire les gros titres des journaux, mais aussi écrire les journaux eux-mêmes.

L’IA progressant à un rythme exponentiel, il semble que tout le monde craigne une prise de contrôle potentielle par l’IA. Or, il semblerait que Google soit en train de tester un nouveau modèle d’IA qui pourrait faire frémir les journalistes.

Check out our statement on the @nytimes story about potential AI-enabled tools for news publishers: In partnership with news publishers, especially smaller publishers, we’re in the earliest stages of exploring ideas to potentially provide AI-enabled tools to help journalists… —Google Communications (@Google_Comms) July 20, 2023

Google a révélé dans un tweet officiel qu’il testait un nouveau modèle d’IA baptisé Genesis, qui aidera les journalistes à mieux rédiger leurs articles. Il semble que le New York Times, le Washington Post et News Corp. aient déjà vu ce que ce nouvel outil d’IA peut faire.

Vous devez vous demander comment cette IA fonctionnera exactement. Eh bien, il semble que l’IA rassemblera le contenu et les ressources nécessaires concernant les événements actuels afin d’élaborer un article d’actualité en rapport avec ce scénario. Toutefois, des sources fiables ont révélé au New York Times que Google est en train de concevoir un « outil responsable » qui a pour seul but de faciliter le travail des journalistes afin qu’ils puissent se concentrer sur des choses plus importantes. Cela signifie que sans une contribution humaine constante, ce modèle ne pourra pas fonctionner et qu’il n’est en aucun cas destiné à être automatisé à 100 %.

Google cherche-t-il à remplacer les journalistes ?

Un porte-parole de Google a déclaré : « Tout simplement, ces outils ne sont pas destinés à, et ne peuvent pas, remplacer le rôle essentiel des journalistes dans le reportage, la création et la vérification des faits de leurs articles. Ils pourraient offrir des options pour les titres et d’autres styles d’écriture ».

Imaginez, par exemple, comment cet article aurait été rédigé avec l’outil Genesis. J’aurais entré quelques informations dans l’outil, comme le nom de la source et quelques informations sur Google et son nouveau projet, comme son nom et le fait qu’il utilise l’IA, et c’est tout. Mon travail serait fait, et je n’aurais plus qu’à copier et coller l’article généré par l’IA et à le partager avec vous. Je ne peux m’empêcher de me poser des questions : serai-je même nécessaire dans ce processus ?

Pour rappel, le site populaire CNET a utilisé des outils d’IA pour générer des articles. Tôt ou tard, nous recevrons donc notre tout premier article généré par l’IA. Ce n’est qu’une question de temps. Étant donné les antécédents de l’IA en matière d’exactitude et de légitimité de l’information, le scepticisme est plus que justifié. Nous sommes à un stade où la frontière entre le contenu organique et le contenu généré par l’IA s’est estompée au point d’être méconnaissable. Seul l’avenir nous dira comment Google s’y prendra pour remédier à cette incohérence et garantir l’exactitude et l’authenticité à 100 %.

Que pensez-vous de cette nouvelle révélation ? Êtes-vous convaincu de l’approche adoptée par Google ? L’avenir du journalisme étant entre les mains de l’IA, serez-vous à l’aise avec les informations que vous recevez ?