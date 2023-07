La DJI Osmo Action 4 pourrait bientôt lancer un nouveau rival de GoPro

by

Des fuites concernant la très attendue DJI Osmo Action 4 ont déjà fait surface, laissant présager un redoutable concurrent de GoPro. Les récentes fuites de @camerainsider suggèrent que la Osmo Action 4 sera dotée d’un capteur plus grand et d’autres améliorations qui pourraient révolutionner le marché des caméras d’action.

DJI OSMO ACTION 4 specs:

Sensor:1/1.3-inch CMOS

Lens:155° f/2.8

4K60P 155° FOV

4K120P slow motion

10-bit & D-Log M

360° HorizonSteady

Waterproof:18m without Waterproof Case

Weight:145g pic.twitter.com/ZXCi0w6ezq — how2fly (@camerainsider) July 19, 2023

La caractéristique la plus remarquable est sans aucun doute le capteur CMOS de 1/1,3 pouce, une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, ainsi qu’un champ de vision de 155°. Ce capteur plus grand promet d’offrir des performances exceptionnelles en basse lumière et d’améliorer potentiellement la qualité globale de l’image.

En outre, la Osmo Action 4 devrait pouvoir filmer de superbes vidéos 4K à 60 images par seconde, capturant toute l’action avec une clarté et une fluidité impressionnantes, ainsi qu’une ouverture de f/2,8.

Mais ce n’est pas tout : les adeptes du ralenti se réjouiront de la possibilité de réaliser des vidéos 4K à une vitesse époustouflante de 120 images par seconde.

Conception et durabilité

DJI est connu pour ses appareils robustes et bien conçus, et la Osmo Action 4 ne fait pas exception à la règle. D’après les fuites, cette caméra d’action devrait être étanche jusqu’à une impressionnante profondeur de 18 mètres, sans nécessiter de boîtier étanche séparé. Que vous surfiez sur les vagues ou plongiez dans les profondeurs, la Osmo Action 4 sera votre compagnon fiable, capturant chaque moment d’aventure. De plus, l’appareil devrait peser environ 145 g.

DJI Pocket 3

Alors que le DJI Osmo Action 4 monopolise l’attention, une question subsiste quant au sort du DJI Pocket 3. TechRadar a remarqué que la caméra compacte stabilisée par cardan, connue pour ses caractéristiques uniques, reste entourée de mystère.

Alors que la série Osmo Action continue d’évoluer, il n’y a aucun signe de la très attendue Pocket 3. L’absence de fuites concernant la Pocket 3 a conduit les fans à se demander si l’attente en valait la peine. En attendant des nouvelles de la Pocket 3, les amateurs de caméras d’action peuvent être curieux de connaître les alternatives.