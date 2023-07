Google Messages pourrait être doté d’un système de chiffrement de bout en bout multiplateforme

En l’absence d’une normalisation solide, il en résultera un spaghetti de logiciels intermédiaires ad hoc qui pourraient abaisser les normes de sécurité pour satisfaire le plus petit dénominateur commun et augmenter les coûts de mise en œuvre, en particulier pour les petits fournisseurs. L’absence de normalisation rendrait également impossible en pratique l’utilisation de fonctions avancées telles que la messagerie de groupe chiffrée de bout en bout, car les messages de groupe devraient être chiffrés et transmis plusieurs fois pour tenir compte de tous les protocoles différents.

Depuis plus d’un an, Google a beaucoup parlé de la communication RCS, qui permet d’envoyer des messages chiffrés de bout en bout. Cependant, le RCS n’est pas parfait, car il nécessite que les utilisateurs soient sur la même plateforme pour fonctionner. C’est pourquoi Google a reproché à Apple de ne pas adopter la norme. Mais ce problème pourrait bientôt être résolu.