GitHub annonce la bêta publique de l’intégration de l’IDE Copilot Chat

La dernière innovation de GitHub en matière d’IA générative et de GPT-4, Copilot X, étend sa portée aux entreprises et aux organisations. Aujourd’hui, la société a annoncé la version bêta publique limitée de GitHub Copilot Chat. GitHub vise ainsi à intégrer un assistant conversationnel contextuel directement dans les environnements de développement intégrés (IDE) tels que Microsoft Visual Studio et VS Code.

Selon GitHub, les développeurs seront en mesure de s’attaquer sans effort à des tâches complexes grâce à de simples invites utilisant Copilot Chat. La société affirme que cela permettra à chaque membre de l’équipe de développement, quel que soit son niveau d’expérience, de créer des applications complètes ou de déboguer des bases de code étendues en quelques minutes plutôt qu’en quelques jours.

GitHub affirme que cette nouvelle offre démocratisera le développement de logiciels, en améliorant la productivité et la satisfaction des équipes de développeurs.

Fournir une assistance aux développeurs grâce à une compréhension contextuelle

GitHub précise que Copilot Chat dépasse les fonctionnalités d’une fenêtre de chat classique. Il peut comprendre le code qu’un développeur a écrit et interpréter les messages d’erreur qui apparaissent. L’entreprise affirme que, contrairement aux assistants de chat génératifs à base d’IA, Copilot Chat fait preuve de compréhension du contexte, en intégrant des concepts efficaces pour l’IA générale et en les adaptant aux environnements spécifiques des développeurs.

GitHub explique qu’auparavant, les développeurs ne disposaient pas d’une méthode directe pour demander ou obtenir un contexte supplémentaire. Avec Copilot Chat, ils peuvent accéder à une assistance immédiate et contextuelle directement dans leur éditeur/IDE.

L’approche contextuelle du modèle d’IA répond au défi de maintenir le workflow des développeurs dans le contexte de la complexité croissante de la programmation au cours des deux dernières décennies. Les facteurs contribuant à cette complexité comprennent la prolifération des langages, l’informatique dans le cloud, les frameworks de programmation et divers services.

Par exemple, les développeurs n’ont pas besoin de faire appel à un traducteur d’expressions régulières lorsqu’ils sont confrontés à des expressions régulières mal documentées. Ils peuvent simplement surligner le code et demander des explications à Copilot Chat.

Au-delà de la compréhension

Au-delà de la compréhension du code, les développeurs peuvent améliorer leur code en demandant à Copilot Chat « d’améliorer la lisibilité du code », « d’ajouter plus de commentaires » ou de « séparer la fonction de validation ».

L’entreprise revendique des gains de productivité étonnants avec GitHub Copilot. Dans une étude contrôlée, GitHub a découvert que les développeurs accomplissaient leurs tâches 55 % plus rapidement en utilisant GitHub Copilot. Les premières recherches indiquent qu’en moyenne 46 % du code, tous langages de programmation confondus, est construit avec GitHub Copilot, un chiffre qui grimpe à 61 % chez les développeurs Java.

Copilot Chat n’est pas la seule fonctionnalité en cours de développement pour le nouveau système Copilot X de GitHub. L’entreprise travaille également à l’intégration de son interaction vocale « Hey, GitHub! » dans le logiciel, par exemple. GitHub dit se préparer à lancer les autres fonctionnalités de Copilot X, mais n’a pas fourni de calendrier de sortie.