Dix ans après son lancement, Intel met fin à ses activités dans le domaine des PC NUC

Intel est surtout connu pour ses puces, mais depuis dix ans, l’entreprise conçoit et vend également des ordinateurs sous la marque NUC. NUC est l’acronyme de Next Unit of Computing, et l’idée, il y a dix ans, était de donner à Intel une plateforme pour promouvoir sa vision de ce que pourrait être un ordinateur… d’abord avec une gamme d’ordinateurs de bureau de petite taille, puis avec des PC modulaires, des ordinateurs portables et d’autres produits.

Aujourd’hui, Intel se retire du marché des NUC. Cependant, l’entreprise espère que ses partenaires hardware continueront à faire vivre cette vision.

La nouvelle a d’abord été annoncée par ServeTheHome, qui a noté qu’Intel avait commencé à informer ses partenaires qu’elle allait « arrêter l’investissement direct » dans le secteur des NUC. Après la publication de cet article, Intel a contacté ServeTheHome (et plusieurs autres sites web) pour confirmer la nouvelle.

Il a toujours été étrange de voir Intel opérer dans ce secteur, qui met l’entreprise en concurrence directe avec les fabricants de PC auxquels elle vend des puces. Mais, la gamme NUC a clairement inspiré un certain nombre d’entreprises à adopter les idées d’Intel. La plupart des mini-PC que nous avons vus ces dix dernières années sont clairement inspirés par les designs des NUC d’Intel, et certains sont essentiellement des versions de marque des systèmes NUC d’Intel, comme la gamme NUC Extreme de PC modulaires pour le jeu.

Mais cela est vrai depuis longtemps, et il est donc peu probable que la concurrence avec les clients soit la raison principale de la décision d’Intel de quitter ce secteur.

Réduction des coûts ?

Plus vraisemblablement ? Comme le souligne Engadget, les revenus d’Intel ont chuté rapidement en raison du ralentissement des ventes de PC et de la concurrence accrue d’AMD, d’Apple et des fabricants de puces à base d’ARM. La fermeture d’une division non essentielle comme celle responsable de la gamme d’ordinateurs NUC permettra à Intel de continuer à se concentrer sur son cœur de métier, les puces.

Pour l’instant, Intel indique que la société « travaille avec ses partenaires et ses clients pour assurer une transition en douceur et le respect de tous ses engagements actuels — y compris le soutien continu des produits NUC actuellement sur le marché ».

En d’autres termes, les derniers périphériques NUC d’Intel comme le NUC 13 Pro, le NUC 13 Rugged et le NUC 13 Extreme devraient continuer à être pris en charge pendant au moins un certain temps. Mais ne vous attendez pas à voir de sitôt des PC de la série NUC 14 équipés de puces Intel Meteor Lake. Il faudra plutôt se tourner vers d’autres fabricants de PC pour trouver des ordinateurs compacts équipés de processeurs Intel de nouvelle génération (ou de puces AMD, selon le cas).