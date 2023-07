Voici les accessoires des futurs Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5

Samsung annoncera ses nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Flip 5, dans une semaine (le 26 juillet), et une nouvelle série de rendus nous donne un aperçu de ce qui pourrait être les accessoires officiels de Samsung, prêts à être lancés en même temps que les smartphones.

Les fuites — qui proviennent du célèbre informateur Evan Blass par l’intermédiaire de 9to5Google — montrent des étuis à poignée annulaire pour deux des meilleurs smartphones pliables que nous sommes susceptibles de voir en 2023. D’après ces rendus, les étuis peuvent également servir de béquilles, permettant aux utilisateurs de poser leur téléphone sur une surface plane lorsqu’il est complètement ouvert pour regarder des films, utiliser des applications de productivité ou jouer à certains des meilleurs jeux Android avec une manette sur leurs grands écrans internes.

Blass a également divulgué de nouveaux rendus du Galaxy Z Fold 5, mais nous avons déjà une assez bonne idée de ce à quoi il ressemble grâce à de précédents rendus, ainsi qu’à des images divulguées qui montreraient un Z Fold 5 réel.

Par ailleurs, Samsung a confirmé que les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 seraient les appareils pliables les plus fins et les plus légers à ce jour, et si c’est le cas, ces étuis ne les rendront probablement pas trop encombrants.

Les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 devraient être présentés lors du Samsung Unpacked à Séoul, le 26 juillet.