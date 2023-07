DJI annonce le lancement d’un nouveau produit, et il pourrait s’agir du DJI Air 3

Le site d’information technologique allemand WinFuture a publié fin juin des images marketing possibles du DJI Air 3. Si vous regardez la publication, l’avant du drone arbore une caméra à double objectif montée sur un cardan . Les objectifs sont superposés sur les images et, si vous vous souvenez bien, les points de vue dans la bande-annonce de DJI sont dans la même position. En mettant tout cela ensemble, on peut penser que DJI fait allusion au fait que le Air 3 aura une caméra à double objectif, ce qui lui permettra de servir de mise à niveau directe au drone Air 2 S.

Double Up | July 25th, 9 AM EDT