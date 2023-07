Des rendus de la série Galaxy Watch 6 apparaissent à nouveau en ligne

Le prochain événement Galaxy Unpacked devrait être l’occasion de dévoiler la nouvelle série Galaxy Watch 6 ainsi que les smartphones pliables Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Cependant, avant l’événement, nous avons reçu un deuxième rendu de haute qualité de la très attendue gamme Galaxy Watch 6.

Cette fois-ci, la fuite provient du célèbre SnoopyTech relayé par Android Authority. Si vous vous souvenez bien, la gamme Galaxy Watch 6 avait déjà été divulguée par la publication allemande WinFuture. D’après les images divulguées, il semble que la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic aient toutes deux fait surface en ligne.

La Galaxy Watch 6 a été révélée dans une variante de 40 mm et une variante de 44 mm. Les deux variantes semblent être compactes avec des bordures uniformes plus fines. L’écran avant et la vitre arrière devraient être protégés par du cristal de Saphir.

Par ailleurs, le côté droit du cadre central comportera les boutons habituels. Il semble que vous pourrez acheter la montre avec un bracelet en silicone en crème et en bleu clair. En outre, la nouvelle smartwatch de Samsung pourrait être résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres et sera équipée d’un GPS. Il y aura une variante Wi-Fi uniquement et une variante Wi-Fi+LTE.

En ce qui concerne la Galaxy Watch 6 Classic, la montre a été divulguée dans une variante de 43 mm et une variante de 47 mm. L’édition Classic de la smartwatch semble ramener la couronne rotative tant demandée. En outre, la montre présente également des bords symétriques plus fins. L’écran et l’arrière bénéficient d’une protection en cristal de saphir et d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres. La montre prend en charge le GPS, le Wi-Fi et le LTE.

La smartwatch pourra être achetée avec un bracelet en silicone surpiqué à boucle ardillon, de couleur noire.

Des fonctionnalités de bien-être

Outre ces détails, d’après les premières rumeurs, les deux montres devraient être dotées d’une pléthore de fonctions de fitness et de bien-être, y compris la possibilité d’enregistrer les battements de cœur irréguliers. Elles seront également dotées de plusieurs améliorations logicielles et d’une batterie plus performante. En ce qui concerne le processeur, il s’agit du chipset Samsung Exynos W930.

Dans l’ensemble, l’événement de lancement officiel étant imminent, il est préférable de ne pas trop s’avancer et de garder des attentes réalistes.