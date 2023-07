Des images divulguées du Galaxy Z Flip 5 montrent ce que peut faire le nouvel écran de couverture

Nous sommes maintenant à une semaine du lancement du Samsung Galaxy Z Flip 5, et à ce stade, il semble que l’écran de couverture pourrait être le principal point fort du smartphone. Nous savons depuis un certain temps qu’il sera probablement beaucoup plus grand que sur le Galaxy Z Flip 4, et des images récemment divulguées montrent ce que tout cet espace supplémentaire pourrait permettre.

Les images ont été partagées par Roland Quandt et ont depuis été retirées (probablement à la demande de Samsung), mais pas avant que 9to5Google ne les aient sauvegardées et partagées à nouveau. Elles ressemblent beaucoup à des images marketing officielles, et l’une d’entre elles est particulièrement intéressante, car elle montre 7 choses différentes sur l’écran de couverture.

En tout, il y a une photo, une carte d’embarquement, une application météo, un calendrier, un journal d’appels, un widget de batterie avec une photo personnalisée et la possibilité de répondre à un message à partir de cet écran de couverture.

C’est beaucoup plus de fonctionnalités qu’avec le minuscule écran de 1,9 pouce du Galaxy Z Flip 4, mais — bien que nous ne puissions pas en être certains — il semble que vous ayez plus affaire à des widgets et à des interactions simplifiées, plutôt que d’avoir un accès complet à toutes les fonctionnalités de votre téléphone ici.

Ce n’est donc pas encore comme le Galaxy Z Fold 4 (et probablement le Galaxy Z Fold 5), où vous obtenez l’expérience complète du téléphone sur l’écran de couverture, mais il semble être beaucoup plus utile que les modèles précédents au moins.

Pliage à plat pour la première fois

Parallèlement à cela, il y a également des images du Galaxy Z Flip 5 plié à plat, et il n’y a apparemment pas d’écart entre les deux moitiés. Il s’agirait d’une amélioration par rapport au modèle actuel, et c’est une autre chose que nous avons entendue dans les rumeurs.

Au-delà de ces améliorations, nous nous attendons également à un nouveau chipset — qui, bien sûr, ne peut pas vraiment être montré sur des images.

Mais nous découvrirons très bientôt à quel point il est différent du Galaxy Z Flip 4, car Samsung devrait dévoiler le Galaxy Z Flip 5 le 26 juillet, en même temps que le Galaxy Z Fold 5, la gamme Galaxy Tab S9 et la gamme Galaxy Watch 6.

La journée risque donc d’être chargée pour les fans de Samsung et tous ceux qui s’intéressent aux meilleurs smartphones pliables.