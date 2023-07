macOS 15 pourrait signifier l’adieu aux anciens MacBook dotés d’une puce Intel

Apple a lancé macOS Sonoma lors de l’événement WWDC de cette année, apportant une pléthore d’améliorations passionnantes à macOS 14 qui ont donné envie aux utilisateurs de Mac de mettre à jour leur Mac.

Cependant, les récentes discussions autour de macOS 15 suggèrent que les anciens MacBook à base d’Intel ont un avenir incertain. Alors que le passage à l’architecture Apple Silicon s’accélère, un rapport d’ArsTechnica suggère que plusieurs modèles de MacBook préférés pourraient ne pas être pris en charge par macOS 15.

Selon le rapport, les MacBook fabriqués avant 2018 ont été exclus de la liste de support cette année, ce qui indique que les modèles plus anciens pourraient connaître le même sort avec la sortie de macOS 15 l’année prochaine.

Bien que cela reste une spéculation jusqu’à ce que la liste officielle soit révélée lors de la WWDC 2024, les experts pensent que les modèles de MacBook de 2018 seront probablement abandonnés. Cependant, la véritable préoccupation concerne les derniers MacBook à base d’Intel de 2019 à 2020.

S’inspirant de la transition PowerPC passée en 2006, lorsqu’Apple est passé aux puces Intel, le rapport met en lumière à quel point Apple peut être agressif dans l’abandon du support pour les ordinateurs portables de la génération précédente.

Mises à jour de sécurité continues, considérations d’achat

Si vous faites partie des utilisateurs de MacBook doté d’un processeur Intel qui s’inquiètent de l’avenir de leur appareil, ne vous inquiétez pas. Apple vous a assuré que votre ordinateur portable ne deviendrait pas soudainement obsolète, même si la prise en charge de macOS 15 ou macOS 16 est abandonnée.

LaptopMag rapporte que l’entreprise continuera à proposer des mises à jour de sécurité, afin que votre MacBook fonctionne en toute sécurité après la fin des principales mises à jour du système d’exploitation.

Pour les potentiels acheteurs de MacBook d’occasion, le rapport conseille d’éviter les modèles basés sur une puce Intel et d’opter pour ceux basés sur une puce Apple Silicon.

Les performances éprouvées et la longévité du MacBook Air M1 original en font un choix de premier ordre pour ceux qui recherchent l’expérience MacBook la plus abordable et la plus fiable.

Prise en charge des mises à jour macOS

L’analyse des données réalisée par ArsTechnica dévoile des informations cruciales sur la durée de vie historique des mises à jour macOS pour différents modèles de Mac. Les Mac sortis entre 2009 et 2015 peuvent s’attendre à recevoir des mises à jour macOS pendant 7 à 8 ans, tandis que les Mac sortis en 2016 et 2017 recevront généralement des mises à jour pendant 6 ans, soit une baisse de 2 ans par rapport aux modèles plus anciens.

Toutefois, le dernier Mac Intel bénéficiera encore d’un support plus long que les derniers Mac PowerPC du milieu et de la fin des années 2000, bien qu’il ne soit pas à la hauteur de la plupart des Mac sortis au cours des 15 dernières années.

Un Mac moyen bénéficie d’environ 6,6 ans de mises à jour de macOS avec de nouvelles fonctionnalités, suivies de deux années supplémentaires de mises à jour de sécurité uniquement. Pour ceux qui achètent un Mac vers la fin de son cycle de vie, il faut s’attendre à beaucoup moins de mises à jour.

L’avenir des Mac Intel

Le sort des autres Mac à base d’Intel reste incertain, car ils ne recevront probablement qu’une ou deux années supplémentaires de mises à jour de macOS, étant donné la tendance actuelle.

Avec la poussée incessante d’Apple vers l’Apple Silicon, la transition semble inévitable, et les utilisateurs devront peut-être se préparer à dire adieu à leurs anciens appareils basés sur Intel.