Les fuites du OnePlus 12 montrent une batterie plus grande et une recharge plus rapide

Après les rendus, les spécifications détaillées du OnePlus 12 ont fait surface. Le OnePlus 12 devrait conserver l’écran AMOLED de 6,7 pouces avec sa résolution 2K+ et sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais il recevra le SoC Snapdragon 8 Gen 3 de nouvelle génération. Des rumeurs antérieures ont révélé une caméra téléobjectif de 64 mégapixels avec OIS, qui devrait être analogue à celui utilisé dans le OPPO Reno 10 Pro+ offrant un zoom optique 3x, contre 32 mégapixels avec zoom optique 2x dans le OnePlus 11. Le smartphone serait équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS, d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Les rumeurs précédentes faisaient état d’un capteur de série IMX9 pour la caméra principale. La batterie du smartphone serait de 5 400 mAh au lieu de 5 000 mAh, mais elle conserverait la fonction de charge SuperVOOC de 100 W. Selon le rapport, il ajoutera la recharge sans fil de 50 W. Caractéristiques techniques du OnePlus 12 : Écran AMOLED incurvé Quad HD+ de 6,7 pouces

Snapdragon 8 Gen 3 avec GPU Adreno 750

12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage (UFS 4.0)/16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage (UFS 4.0)

Android 14 avec ColorOS 14 (en Chine)/OxygenOS 14 (dans le monde)

Double SIM (nano + nano)

Caméra arrière de 50 mégapixels, OIS, caméra ultra-large de 50 mégapixels, caméra téléobjectif de 64 mégapixels avec OIS, zoom optique 3x, système de capteurs photo Hasselblad

Caméra frontale de 32 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales intégré

Port USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 6,802.11 ax 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie de 5 400 mAh avec charge rapide SuperVOOC de 100W, charge sans fil de 50W Le OnePlus 11 sera présenté en janvier 2023 en Chine, mais le OnePlus 12 devrait être présenté dès décembre 2023. Qualcomm devrait présenter le SoC Snapdragon 8 Gen 3 en octobre, et le premier smartphone équipé de cette puce est attendu en novembre.

