Google Bard prend désormais en charge les extensions

Google Bard a finalement trouvé ses marques après des débuts incroyablement difficiles et un long jeu de rattrapage avec d’autres chatbots comme ChatGPT et Bing Chat de Microsoft. Heureusement pour Google, Bard a pris le relais et a introduit un grand nombre de nouvelles fonctionnalités depuis son lancement.

Aujourd’hui, le modèle linguistique IA de Google, Bard, devrait s’intégrer directement à une série de services Google et d’options tierces, offrant aux utilisateurs une expérience améliorée grâce à la prise en charge des extensions. Cela pour constituer l’impulsion finale dont il a besoin pour atteindre, voire dépasser, ChatGPT.

Actuellement, Bard extrait des informations de sites Web mis en cache, mais Google reconnaît le besoin d’informations actualisées qui ne peuvent pas être mises en cache, comme les prix en temps réel et la disponibilité des billets d’avion. Lors de la conférence Google I/O, l’entreprise a dévoilé son intention d’intégrer Bard à ses propres outils, tels que Google Maps, Google Flights et YouTube, ainsi qu’à des services tiers.

Bien que les extensions soient encore au stade early preview, les premiers partenaires incluent Adobe. Neuf extensions devraient être lancées, dont Google Flights, Google Hotels, Google Maps, Instacart, Kayak, OpenTable, Redfin, YouTube et Zillow.

Bien que les extensions ne soient pas encore totalement fonctionnelles, un nouveau menu Extensions permettra aux utilisateurs d’activer ou de désactiver des services spécifiques. Chaque extension Bard sera accompagnée d’instructions sur la manière de l’utiliser au mieux. En outre, il semblerait que Google prépare une extension Workspace, permettant à Bard d’accéder à Google Docs, Drive et Gmail.

Une très bonne idée

Ces nouvelles extensions rapprochent Bard de son concurrent, ChatGPT, qui présente également son propre ensemble de plugins, y compris des offres de Kayak et Instacart, qui permettent aux utilisateurs de poser des questions sur les coûts de voyage ou les possibilités de livraison de nourriture et de recevoir des réponses actualisées. Cela pourrait suggérer que Google a l’intention de faire de Bard un assistant de planification, ce qui, en toute honnêteté, est une très bonne idée pour commencer à intégrer Bard dans nos activités quotidiennes.

Cette intégration de divers services améliorera les capacités des modèles linguistiques d’IA, offrant aux utilisateurs une expérience plus complète et plus interactive. Quoi qu’il en soit, ces extensions permettront à Bard de s’aligner sur ChatGPT et lui donneront une longueur d’avance dans la course à la suprématie de l’IA.