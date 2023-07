Bing Chat Enterprise de Microsoft offre une meilleure protection de la vie privée aux entreprises

Bing Chat Enterprise est disponible en preview dès aujourd’hui et est inclus gratuitement dans Microsoft 365. Microsoft précise même que l’application sera bientôt disponible en tant qu’outil autonome pour 5 dollars par mois et par utilisateur.

Microsoft précise que Bing Chat Enterprise utilise toujours des données Web et fournit des réponses sourcées, ainsi que des citations de liens Web . Il est possible d’y accéder directement à partir des emplacements standard de Bing Chat, y compris sur Bing.com, depuis la barre latérale de Microsoft Edge et, à terme, par Windows Copilot.

Selon un article de blog publié dans le cadre de Microsoft Inspire, l’objectif de Bing Chat Enterprise est de garantir aux organisations que les données des utilisateurs et des entreprises ne fuient jamais à l’extérieur de l’entreprise . « Ce qui entre et sort reste protégé », peut-on lire dans l’article de blog. Cela inclut également les données de discussions, que Microsoft affirme ne pas pouvoir voir ou utiliser pour entraîner les modèles.

La raison la plus souvent citée pour ces interdictions est la sécurité et la confidentialité, ce qui est exactement l’objectif de Bing Chat Enterprise.

Cette annonce fait suite à la mise en place par un grand nombre d’entreprises d’interdictions étendues de la technologie, notamment par des sociétés comme Apple, Goldman Sachs, Verizon et Samsung . ChatGPT était la cible principale, mais des alternatives comme Bing Chat et Google Bard ont été incluses dans les interdictions.

Microsoft annonce un nouvel outil de chat alimenté par l’IA, conçu pour offrir un niveau plus élevé de protection des données aux entreprises qui s’inquiètent de la confidentialité et de la sécurité des outils d’IA générative. Voici donc Bing Chat Enterprise, une version sécurisée de son chatbot Bing Chat , spécialement conçue pour être utilisée par les employés d’une entreprise .