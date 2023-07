L’éditeur de code du Raspberry Pi est désormais open source

La Fondation Raspberry Pi, synonyme de promotion de l’apprentissage numérique, a récemment fait des progrès dans le domaine de l’enseignement du codage. Il y a quelques mois, elle a lancé un éditeur de code textuel en ligne, conçu pour aider les jeunes apprenants âgés de 7 ans et plus dans leur apprentissage du codage.

Le dernier développement de cette initiative est la décision de rendre le code de cet éditeur open source, invitant la communauté mondiale à y contribuer et à l’adapter à des fins diverses.

L’éditeur de code

L’éditeur de code est un outil convivial qui simplifie le processus d’apprentissage du codage en mode texte. Il est actuellement intégré dans les deux premiers projets du parcours « Intro to Python », offrant aux utilisateurs une expérience pratique. Les fonctionnalités de l’éditeur sont conçues pour rendre le codage plus accessible :

L’exécution du code directement dans le navigateur élimine la nécessité d’une quelconque configuration, ce qui permet aux débutants de commencer facilement

L’enregistrement automatique du code lors de la connexion à un compte de la Fondation Raspberry Pi garantit que le travail n’est jamais perdu. Même sans connexion, les modifications du code sont conservées pour la session, ce qui permet aux utilisateurs d’actualiser ou de fermer l’onglet sans craindre de perdre leurs progrès

L’éditeur offre également la possibilité de télécharger le code sur votre ordinateur pour une utilisation hors ligne

L’éditeur de code prend en charge Python comme premier langage de programmation en raison de sa grande popularité dans les écoles, les clubs de codage et l’industrie. Cependant, la Fondation prévoit d’étendre bientôt la prise en charge aux langages de développement Web tels que HTML/CSS.

Accessibilité

La Fondation Raspberry Pi comprend les difficultés liées à l’apprentissage de nouveaux outils de programmation. C’est pourquoi l’éditeur de code est conçu avec une interface utilisateur simple et accessible :

Les fonctions clés sont facilement identifiables, notamment l’écriture et l’exécution de code, l’enregistrement ou le téléchargement de votre code et la vérification de votre code

Les utilisateurs peuvent basculer entre le mode sombre et le mode clair selon leurs préférences

La taille du texte en entrée et en sortie peut être agrandie ou réduite, ce qui convient aux personnes souffrant de déficiences visuelles et à celles qui ont besoin de démontrer quelque chose à un groupe d’apprenants

La Fondation étudie également les moyens d’améliorer l’interface utilisateur de l’éditeur pour une meilleure prise en charge mobile

L’éditeur de code open source

Le parcours de l’éditeur de code vers l’open source s’aligne sur la vision de la Fondation qui consiste à donner à chaque jeune les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour utiliser efficacement les technologies numériques et les évaluer de manière critique. En faisant de l’éditeur un projet open source, la Fondation invite d’autres organisations et projets axés sur le codage et l’éducation aux technologies numériques à bénéficier de leur travail.

Connexions à faible bande passante

L’éditeur de code est conçue pour fonctionner correctement sur des appareils limités et des connexions à faible bande passante, en gardant à l’esprit la diversité des apprenants qu’elle vise à servir. La partie frontale de l’éditeur fonctionne de manière autonome, Python étant exécuté par Skulpt, une implémentation de Python entièrement intégrée au navigateur. Les modifications du code sont conservées dans le stockage local par défaut, avec la possibilité pour les apprenants de sauvegarder leur travail à l’aide d’un compte de la Fondation Raspberry Pi.

L’interface utilisateur de l’éditeur est construite en React et déployée à l’aide de Cloudflare Pages. Le back-end de l’API est construit en Ruby on Rails. Le panneau de l’éditeur de texte utilise CodeMirror, qui prend en charge les appareils mobiles et les lecteurs d’écran, et inclut des fonctionnalités telles que la mise en évidence de la syntaxe, les raccourcis clavier et l’autocomplétion. La fonctionnalité Python est activée à l’aide de Skulpt pour l’exécution du code dans le navigateur, avec des extensions personnalisées construites pour soutenir le contenu d’apprentissage.

Contribuer au code

La Fondation Raspberry Pi accueille favorablement les contributions au développement de l’éditeur. Vous pouvez fournir des commentaires sur le code, signaler des bugs ou soumettre des contributions en déposant une demande d’extraction dans le référentiel concerné. La Fondation apprécie également les commentaires sur l’utilisation de l’éditeur par le formulaire de commentaires.

Le développement et la publication de l’Éditeur de code en tant que projet open source ont été financés par Endless, et la Fondation est ouverte à des partenariats pour financer ce travail essentiel. Si vous faites partie d’une organisation qui souhaiterait utiliser l’Éditeur de code, la Fondation vous encourage à la contacter.

L’éditeur de code open source de la Fondation Raspberry Pi est une étape importante pour rendre l’enseignement du codage plus accessible et plus interactif. En invitant la communauté mondiale à contribuer, la Fondation encourage un environnement collaboratif qui conduira sans aucun doute à la création d’un outil d’apprentissage plus robuste et plus polyvalent.