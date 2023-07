La tablette Honor MagicPad 13 est lancée en Chine avec un écran 2.8K, et un Snapdragon 888

Honor a présenté ses derniers appareils en Chine, dont la tablette Honor Magic Pad 13, en même temps que le Honor Magic V2. La tablette est dotée d’un écran IPS LCD de 13 pouces d’une résolution 2.8K avec un affichage IMAX Enhanced, offrant une précision des couleurs exceptionnelle.

Elle offre un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, ce qui la rend idéale pour des interactions fluides et réactives. L’appareil est également certifié TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free. Grâce à la prise en charge du HDR-10 et à une large gamme de couleurs, l’écran offre des images éclatantes.

L’élégant design de la tablette comprend un châssis de 7 mm et un profil léger de 6,49 mm, pour un poids d’environ 660 g. Elle intègre une unique caméra à double anneau inspiré du Honor 90, offrant une seule caméra de 13 mégapixels à l’arrière et 9 mégapixels à l’avant. Elle est équipée d’un SoC Snapdragon 888 avec des options de 8, 12 ou 16 Go de RAM et un espace de stockage allant jusqu’à 512 Go.

Des fonctions de connectivité telles que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth v5.2 sont disponibles, et elle comprend des capteurs tels que le Hall et l’accéléromètre. La tablette est équipée de 8 haut-parleurs, 4 microphones, offre un son spatial 3D sans avoir besoin d’écouteurs, et inclut également la réduction de bruit AI 2,0. Elle est également dotée d’une batterie de grande capacité de 10 050 mAh, offrant un support à la charge rapide à 66 W.

La tablette est dotée d’un port USB 3,2 Gen 1 Type-C pour une charge pratique. Grâce à ses puissantes performances, la tablette permet de réaliser des montages vidéo HDR et peut diffuser du contenu 4K sur un écran externe. Elle est complétée par un clavier ultra-large de 1,6 mm et le Magic Pencil 3.

Fonctionnant sous MagicOS 7.2 basé sur Android 13, la Honor MagicPad 13 inclut des fonctionnalités logicielles utiles telles que l’application Honor Office et la collaboration multi-écrans pour une meilleure productivité. Avec sa fonction intuitive de sélection des couleurs, sa sélection au lasso et ses capacités de gestion de fichiers efficaces, la tablette offre une expérience utilisateur transparente.

Prix et disponibilité

La Honor MagicPad 13 sera proposée en trois coloris : bleu ciel, gris étoilé et clair de lune.

Honor MagicPad 13 avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage : 2 999 yuans (environ 375 euros)

Honor MagicPad 13 avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage : 3 299 yuans (environ 415 euros)

Honor MagicPad 13 avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 3 699 yuans (environ 460 euros)

Ces prix n’incluent pas le stylet ou le clavier en option, qui se vendent respectivement 499 CNY (environ 65 euros) et 599 CNY (environ 75 euros).