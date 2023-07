Razer pourrait avoir subi une nouvelle violation de données importante

Ce n’est pas la première fois que les données de l’entreprise de jeux vidéo sont vulnérables. En 2020, un chercheur a découvert qu’une base de données de Razer contenant des informations personnelles identifiables (PII), y compris des adresses électroniques et physiques, était accessible au public et aurait pu être vue par n’importe qui, bien qu’il ne soit pas clair si des acteurs malveillants y ont eu accès.

Outre le matériel, tel que des ordinateurs portables, des moniteurs et des périphériques dédiés au jeu, Razer fournit également des services aux utilisateurs enregistrés, tels que l’accès à des jeux, des récompenses et des offres.

Un message téléchargé sur un forum de pirates informatiques proposait les données volées sur le site Web de Razer pour 100 000 dollars en crypto-monnaie Monero — un choix populaire pour les cybercriminels — qui comprenait apparemment des clés de chiffrement, des bases de données et des identifiants de connexion pour Razer.com et ses produits.