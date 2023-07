Les Communautés WhatsApp deviennent plus sûres pour vous

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est accessible qu’à quelques bêta-testeurs Android et iOS chanceux. Cependant, nous nous attendons à ce que cette fonctionnalité soit bientôt déployée à plus grande échelle.

Cela signifie qu’à partir de maintenant, lorsque vous rejoindrez une communauté et interagirez avec les messages de la communauté, votre numéro de téléphone restera caché . Cette fonctionnalité vous permettra non seulement de préserver votre anonymat, mais aussi de réduire le risque de fraudes et d’escroqueries qui sont devenues monnaie courante sur la plateforme de messagerie appartenant à Meta.