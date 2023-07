Adobe Firefly ajoute des prompts dans plus de 100 langues, dont le français

Adobe a annoncé l’extension de Firefly, sa famille de modèles créatifs d’IA générative, afin de prendre en charge des prompts dans plus de 100 langues. Cette mise à jour permet aux utilisateurs du monde entier de créer des images et des effets de texte en utilisant leur langue maternelle dans le service Web autonome Firefly.

Lors de l’annonce, Ely Greenfield, directeur technique des médias numériques chez Adobe, a déclaré :

En un peu plus de trois mois, Firefly est devenu l’une des versions bêta les plus réussies d’Adobe, les créateurs l’utilisant pour produire plus d’un milliard d’images et d’effets de texte époustouflants. Aujourd’hui, nous mettons Firefly à disposition dans d’autres langues, afin qu’un plus grand nombre encore de personnes puissent exploiter ses capacités uniques pour transformer leurs visions en actifs de haute qualité et commercialement sûrs.

Avec l’intégration de Firefly dans Photoshop, Express et Illustrator, Adobe continue de donner la priorité aux créateurs. En jouant le rôle de copilote créatif, Firefly supprime les barrières entre l’imagination et la page blanche. Il apporte précision, puissance, rapidité et facilité directement dans les applications et flux de travail Creative Cloud, aidant ainsi les clients à renforcer leur confiance créative.

Cette annonce étend la portée de Firefly à des millions de nouveaux utilisateurs, quel que soit leur niveau d’expérience. Elle leur permet de générer en toute confiance des contenus adaptés à une utilisation commerciale. Le site Web Firefly et Photoshop ont déjà vu leurs utilisateurs générer plus d’un milliard de contenus, ce qui en fait l’une des versions bêta d’Adobe les plus réussies à ce jour.

Disponible en bêta

Cet ajout permet aux utilisateurs de diverses régions d’utiliser leur langue maternelle dans le service Web autonome Firefly. En outre, le service sera localisé en 20 langues, avec des versions disponibles en français, allemand, japonais, espagnol et portugais brésilien.

Adobe Firefly est actuellement disponible en version bêta.