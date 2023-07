Elon Musk lance xAI pour « comprendre la véritable nature de l’univers »

by

Elon Musk a créé une nouvelle entreprise appelée « xAI », dont l’objectif est de « comprendre la véritable nature de l’univers ». Le site Web Web de l’entreprise mentionne quant à lui qu’elle cherche à comprendre l’univers, plus précisément.

Le site Web de la nouvelle société de Musk se compose actuellement d’une page unique présentant le profil de son équipe dirigeante et appelant des ingénieurs et des chercheurs expérimentés à rejoindre l’entreprise dans la région de la baie de San Francisco. On y trouve également la phrase suivante : « L’objectif de xAI est de comprendre la vraie nature de l’univers ».

Dans un tweet annonçant la nouvelle initiative, Musk a déclaré que xAI viserait à « comprendre la réalité ».

Announcing formation of @xAI to understand reality —Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

Musk a récemment lancé l’idée de créer « une IA maximisant la recherche de la vérité et essayant de comprendre la nature de l’univers ». Il a proposé le nom de TruthGPT pour cette IA, un clin d’œil subtil à ChatGPT et à ses problèmes de précision. Il semble que xAI soit l’aboutissement de ces ambitions. La société xAI ne fait pas partie de X Corp, qui est aujourd’hui la société mère de Twitter. Toutefois, la dernière entreprise de Musk dans le domaine de l’IA travaillera en étroite collaboration avec Twitter, Tesla et d’autres entreprises.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement ce que l’entreprise prévoit de construire, mais l’équipe de xAI sera disponible pour répondre à toutes les questions brûlantes lors d’une session Twitter Spaces le 14 juillet. Musk n’en est pas à son premier coup d’essai en matière d’IA. Il a notamment été l’un des membres fondateurs d’OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et a également siégé à son conseil d’administration.

Cependant, il aurait voulu acquérir la société, mais son offre a été rejetée et il s’est retiré avec amertume.

Musk fera-t-il différemment en matière d’IA ?

xAI a embauché (et continue d’embaucher) des experts de l’industrie qui ont travaillé auparavant chez Microsoft, OpenAI, DeepMind et Google Research. La petite équipe de xAI a contribué à des produits d’IA bien connus comme le modèle GPT-4 d’OpenAI, le modèle d’apprentissage profond AlphaCode de Deepmind qui écrit des logiciels à un niveau compétitif, et le modèle de langage Minerva de Google qui peut résoudre des requêtes scientifiques et mathématiques avec une approche étape par étape.

Il est assez intéressant de constater que Musk recrute certains des experts en IA les plus accomplis et met en place un laboratoire d’IA de sa propre poche, alors qu’il est également celui qui met en garde contre le potentiel de l’IA à nuire à la civilisation. Musk a signé une lettre ouverte très médiatisée demandant une pause de six mois dans le développement de modèles d’IA avancés tels que GPT-4, en invoquant des risques tangibles pour l’humanité. Musk a également critiqué publiquement OpenAI à plusieurs reprises pour son développement imprudent de l’IA.

Les experts en neurosciences décrivent également les efforts de Musk pour implanter une puce d’interface cérébrale sur un être humain, bien que sa société Neuralink soit passée au crible pour cruauté envers les animaux, risques de contamination par des agents pathogènes et ambitions démesurées. Il serait intéressant de voir comment xAI fait les choses différemment alors que les appels à la réglementation résonnent partout.

Alors qu’une multitude d’entreprises spécialisées dans l’IA développent déjà des outils de plus en plus sophistiqués pour toute une série de tâches, tant pour les entreprises que pour les consommateurs, Musk semble en retard sur le sujet. Cela pourrait être dû en partie à sa préoccupation pour Twitter, qui a connu une période chaotique depuis qu’il a racheté l’entreprise en octobre. Mais, Musk espère maintenant qu’en attirant la bonne équipe, il pourra avoir un impact significatif et défier les grands acteurs actuels de l’IA.