Le chatbot Google Bard est désormais disponible en France, et s’améliore !

Le chatbot de Google, Bard, a connu un lancement délicat, mais l’entreprise technologique n’a cessé de peaufiner son produit depuis. Les fonctionnalités de Bard ont été considérablement étendues depuis ses débuts, dans le but de suivre ChatGPT d’OpenAI.

Aujourd’hui, la société basée dans la Silicon Valley a annoncé l’une de ses plus importantes mises à jour, qui élargit l’accès, offre davantage de moyens d’interagir avec Bard et introduit des fonctionnalités qui devraient rendre le modèle plus facile à utiliser et à manipuler.

La première grande nouvelle concerne le déploiement progressif de Bard dans le monde entier. Google affirme que le chatbot d’IA est désormais disponible dans « la majeure partie du monde » et qu’il est possible d’interagir avec lui dans « les langues les plus parlées ». Bien que nous ne disposions pas d’un nombre exact de langues, nous savons que Bard en parle désormais plus de 40, dont « le français, l’arabe, le chinois, l’allemand, l’hindi et l’espagnol », selon l’entreprise.

L’expansion n’est pas la seule mise à jour majeure que Google a annoncée aujourd’hui. Plusieurs autres changements majeurs visent à améliorer la productivité des utilisateurs et à multiplier les possibilités d’interaction avec le modèle linguistique.

Les réponses de Bard changent

Le ton est très important lorsqu’il s’agit d’interaction. C’est probablement la raison pour laquelle Google a ajouté une option permettant d’ajuster le ton des réponses que Bard vous donne. Cinq options ont été ajoutées : simple, long, court, professionnel et décontracté. Vous pouvez désormais demander une réponse rapide, une réponse légère ou une réponse approfondie. Le ton peut également être modifié une fois la réponse émise. Ainsi, si vous souhaitez rendre une réponse plus professionnelle ou supprimer des termes techniques détaillés, vous pouvez désormais le faire très facilement.

Cette fonctionnalité est aujourd’hui lancée en anglais, et il est prévu de l’étendre à d’autres langues dans un proche avenir. Google ajoute également une option audio à ses réponses, afin que vous puissiez écouter ce que dit Bard au lieu de le lire. L’entreprise technologique suggère que le bouton audio vous donnera une perspective différente sur Bard, et peut être pratique si vous écoutez des poèmes ou des scripts. L’option audio est disponible dans plus de 40 langues à partir d’aujourd’hui.

Google veut vous rendre plus productif

Bard reçoit également un certain nombre de mises à jour de productivité afin de rendre son utilisation un peu plus efficace. La première nouveauté facilitera le suivi des anciennes conversations. Les utilisateurs peuvent désormais « épingler et renommer » les anciennes conversations dans la barre latérale, ce qui devrait accélérer le temps nécessaire pour retrouver une conversation particulière avec le bot. Les conversations avec Bard peuvent désormais être partagées avec des amis, ce qui facilite la collaboration. Vous pouvez choisir de partager l’intégralité de la conversation par un lien, ou de ne sélectionner que certaines parties de la conversation à transmettre.

Google a également simplifié les choses pour les développeurs en ajoutant Replit à la liste des endroits où le code Python peut être directement exporté. Auparavant, Bard ne pouvait exporter que vers Google Colab.

Dernièrement, Google a ajouté Bard à un grand nombre de ses produits. Cette nouvelle mise à jour change un peu les choses et ajoute les capacités de Google Lens à Bard. Vous pouvez donc désormais inclure des images dans vos prompts. Bard peut être en mesure de fournir plus d’informations sur une image, de trouver une légende pour vous ou d’effectuer toute autre tâche pour laquelle l’analyse d’une image particulière serait utile. Contrairement aux autres fonctions de productivité, celle-ci n’est lancée qu’en anglais pour l’instant. Il s’agit de la deuxième grande mise à jour de Bard concernant les images. La première a eu lieu en mai et a donné à Bard la possibilité de trouver et de récupérer des images très spécifiques pour son utilisateur.