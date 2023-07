Le prix des Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 dévoilé quelques jours avant leur lancement

Samsung lancera finalement les smartphones pliables Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 dans le courant du mois (le 26 juillet pour être précis) et avant cela, nous avons quelques informations sur les prix de ces nouveaux smartphones pliables. Et cela pourrait ne pas nous faire pousser un soupir de soulagement. Voici pourquoi !

Un rapport de Dealabs laisse entrevoir une hausse de prix pour le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. Cette annonce peut s’avérer décevante pour les fans, d’autant plus qu’un précédent rapport laissait entrevoir une baisse de prix pour le Galaxy Z Fold 5.

Il est suggéré que le Galaxy Z Fold 5 sera vendu au prix de 1 899 € pour le modèle 256 Go, 2 039 € pour le modèle 512 Go, et 2 279 € pour la variante 1 To. Cela représente jusqu’à 120 € de plus que le Galaxy Z Fold 4, dont le prix de départ était de 1 799 €.

L’augmentation du prix du Galaxy Z Flip 5 semble se profiler, mais la différence ne sera pas énorme. Le Galaxy Z Flip 5 pourrait être de 1 199 € pour la version 256 Go et de 1 339 € pour la variante 512 Go. Le Galaxy Z Flip 4, quant à lui, avait un prix de départ de 1 109 €.

Il reste à voir si les nouveaux smartphones pliables de Samsung finiront par être encore plus chers ou s’ils deviendront accessibles.

Le point sur les spécifications

En outre, les spécifications et le design des smartphones pliables de Samsung pour 2023 ont également fait l’objet de fuites. Il semblerait que les deux smartphones ressembleront à leurs prédécesseurs, mais avec quelques changements. Le Galaxy Z Fold 5 devrait avoir une charnière améliorée avec peu ou pas d’espace lorsqu’il est plié et le Galaxy Z Flip 5 sera très probablement équipé d’un grand écran extérieur de 3,4 pouces, un peu comme le Motorola Razr 40 Ultra.

En ce qui concerne les spécifications, le Z Fold 5 devrait avoir un écran principal AMOLED de 7,6 pouces et un écran secondaire de 6,2 pouces, ainsi qu’un chipset Snapdragon 8 Gen 2, une batterie d’une capacité de 4 400 mAh avec un support de charge rapide de 25 W, des caméras arrière de 50 mégapixels, One UI 5.1 basée sur Android 13, et bien plus encore. Le Z Flip 5 pourrait également être équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 2 et comprendre un écran principal de 6,7 pouces, des caméras 12 mégapixels, une batterie de 3 700 mAh avec un support de la charge rapide de 25 W, et plus encore. Les deux appareils sont susceptibles d’obtenir un classement IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Étant donné que l’événement Galaxy Unpacked 2023 de juillet est proche, il serait préférable d’attendre et de voir ce qui se passe. La série Galaxy Tab S9, la série Galaxy Watch 6 et une nouvelle paire de Galaxy Buds sont également attendues.