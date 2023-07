Microsoft gagne la bataille de la FTC pour l’acquisition d’Activision Blizzard

Microsoft et l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) ont décidé de suspendre temporairement leur bataille juridique afin de poursuivre les négociations. Cette pause vise à répondre aux préoccupations de la CMA concernant les jeux en nuage.

Dans sa décision, la juge Corley a souligné que Microsoft s’était explicitement engagée à maintenir Call of Duty sur PlayStation pour les dix prochaines années et à étendre le jeu à la Nintendo Switch . Elle a également reconnu les accords de Microsoft visant à apporter le contenu d’Activision à divers services de jeux en nuage.

Bien que confrontée à une affaire antitrust en cours par la Federal Trade Commission (FTC), la juge Jacqueline Scott Corley a rejeté la demande d’injonction préliminaire du régulateur, permettant ainsi à la fusion d’aller de l’avant. L’engagement de Microsoft à maintenir Call of Duty sur PlayStation et à l’étendre à la Nintendo Switch a joué un rôle central dans la décision du tribunal.